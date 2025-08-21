Credenciales da luz verde a designados del Gobierno para el Tribunal Administrativo Tributario

La Comisión de Credenciales recomendó este jueves, para su ratificación en el pleno de la Asamblea Nacional, a los designados del Ejecutivo como magistrados principales y suplentes del Tribunal Administrativo Tributario.

Se trata de Luz Echeverría como magistrada contadora pública autorizada principal para el tribunal; teniendo como suplente magistrado contador público autorizado a Gilberto Hernández.

También fue aprobado el nombramiento de Elías Solís como magistrado principal del tribunal, y Gladys Justavino como suplente.

Igualmente, recibió la mayoría de los votos de los diputados, los abogados Yaribeth González y Maoseth Velásquez, como magistrado principal y suplente del tribunal.

El Tribunal Administrativo Tributario funciona como un órgano autónomo y especializado, de segunda instancia, que revisa los recursos de apelación contra las decisiones de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas.

Otras recomendaciones

La comisión también dio su voto afirmativo a Silka Correa, como subdirectora general de la Dirección de Contrataciones Pública; y dieron la luz verde a Esteban Sandoval, como miembro de la Junta Directa de la Agencia Panamá-Pacífico, en su condición de representante de los trabajadores.

Otros de los nombramientos que también recibieron el visto bueno fueron Ana Díaz, Rosaura González y Yolanda Guadalupe Real, como miembros de la Junta Directiva de la Superintendencia del Mercado de Valores.

Todo los aspirantes debe pasar al pleno de la Asamblea Nacional para su ratificación por los 71 diputados.