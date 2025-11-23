Digitalización y acceso a capital: el nuevo motor de crecimiento de las MiPYMEs panameñas, según estudio de Mastercard

'El desafío no es crear más negocios, sino darles el impulso digital que les permita crecer. El potencial de las MiPYMEs panameñas es inmenso y son el verdadero motor del crecimiento. Nuestro compromiso es pasar de un ecosistema de pagos a una arquitectura de crecimiento, asegurando que cada emprendedor, desde el microaspirante hasta la mediana empresa, tenga las herramientas necesarias para escalar su negocio y, con ello, acelerar el desarrollo económico de Panamá', comentó Soledad Rovira, Country Manager para Panamá y Belice.