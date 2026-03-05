Mulino creará una nueva figura para fiscalizar el Idaan: ‘Va a ser los ojos del Ejecutivo’

El presidente José Raúl Mulino anunció este jueves 5 de marzo que el Ejecutivo creará una nueva figura de coordinación y supervisión sobre el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), con el objetivo de mantener un seguimiento directo a la gestión de la entidad encargada del suministro de agua potable en el país. Durante su conferencia de prensa semanal, el mandatario explicó que esta persona no formará parte de la estructura administrativa del Idaan, pero actuará como un enlace del Gobierno para supervisar el funcionamiento de la institución. “Va a ser los ojos del Ejecutivo en el Idaan. Próximamente anunciaré la persona que va a ser una especie de coordinador entre el Ejecutivo y el Idaan para esos propósitos”, afirmó Mulino. La medida surge en medio de los desafíos que enfrenta el sistema de agua potable en diversas regiones del país y tras la renuncia del director del Idaan, Rutilio Villarreal, confirmada también por el mandatario durante la conferencia.

Renuncia del director del Idaan

Mulino explicó que, tras la salida de Villarreal, ahora corresponde a la junta directiva del Idaan iniciar el proceso de selección de un nuevo director, cuyo nombramiento deberá ser posteriormente ratificado por la Asamblea Nacional. “No lo nombro yo directamente. Ahora toca a la junta directiva iniciar el proceso para elegir un nuevo director”, indicó. Mientras se desarrolla ese procedimiento, el Ejecutivo designó como director encargado al ingeniero Luis Santana, quien actualmente se desempeña como subdirector de la institución. El presidente destacó que Santana cuenta con amplia experiencia técnica en el manejo de plantas potabilizadoras, adquirida durante su trayectoria profesional en la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

Problemas históricos en el sistema de agua

Mulino sostuvo que las dificultades en el abastecimiento de agua potable que enfrentan distintas comunidades del país responden a décadas de falta de planificación institucional y crecimiento urbano sin programación adecuada. “Esta situación es verdaderamente preocupante y es producto de décadas y décadas de falta de organización y de programación frente al crecimiento poblacional”, afirmó. El mandatario reconoció el malestar ciudadano en regiones como Azuero, donde la escasez de agua potable ha provocado protestas y reclamos por parte de la población. “Entiendo perfectamente que haya un clamor exigiendo agua. Es completamente natural”, señaló. Sin embargo, el presidente advirtió que resolver la crisis hídrica no es una tarea inmediata, ya que las soluciones estructurales requieren inversiones de gran escala y largos tiempos de ejecución. Entre los proyectos mencionados se encuentra la construcción y modernización de la planta potabilizadora Roberto Reina, una obra que, según explicó, implica procesos técnicos que pueden tomar varios años. “Una planta potabilizadora no se compra en una tienda. Eso toma años hasta que llegue, se instale y comience a producir agua”, indicó. Además, el Gobierno impulsa inversiones para mejorar el sistema en la provincia de Los Santos, incluyendo recursos destinados a infraestructura hídrica y la perforación de nuevos pozos para reforzar el abastecimiento.

Llamado a evitar cierres de calles