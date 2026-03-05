Mulino creará una nueva figura para fiscalizar el Idaan: ‘Va a ser los ojos del Ejecutivo’

Mulino también se refirió a las protestas y cierres de vías realizados por comunidades afectadas por la falta de agua.Aunque reconoció el derecho de los ciudadanos a manifestarse, pidió evitar acciones que, según afirmó, no contribuyen a resolver el problema.'Protestar o cerrar una calle no va a producir la solución del problema de hoy para mañana', sostuvo.El presidente aseguró que su administración continuará trabajando en soluciones estructurales y medidas paliativas, como la <b>interconexión de pozos y sistemas de distribución</b>, mientras avanzan los proyectos destinados a mejorar el suministro de agua potable en distintas regiones del país.