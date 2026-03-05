10 panameños detenidos en Cuba: así gestiona Panamá su regreso al país

Según la información proporcionada por las autoridades cubanas, los ciudadanos panameños están siendo investigados por el sistema judicial de Cuba luego de que presuntamente pintaran consignas contra el régimen en la isla.

El canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, detalló que desde que se conoció la situación la representación diplomática panameña acudió a la Cancillería cubana para obtener información oficial y coordinar la asistencia a los ciudadanos.

El Gobierno de Panamá explicó cómo avanza la gestión diplomática para lograr el retorno de los 10 ciudadanos panameños detenidos en Cuba, quienes permanecen bajo investigación judicial tras un incidente ocurrido en la isla. Las autoridades panameñas aseguraron que se mantiene contacto directo con el gobierno cubano y que ya se activó la asistencia consular para acompañar el proceso.

El canciller explicó que inicialmente el grupo estaba conformado por 20 panameños, pero 10 lograron salir del país antes, mientras que los otros 10 permanecen detenidos en La Habana.

Panamá busca garantizar su retorno

El Gobierno panameño señaló que el primer paso ha sido garantizar asistencia consular y verificar el estado de los detenidos, algo que se concretará con una visita del jefe de la misión diplomática de Panamá en Cuba.

“Nosotros hemos garantizado la asistencia consular y la protección diplomática”, indicó el canciller.

Las autoridades panameñas también han solicitado acceso directo a los ciudadanos para conocer su situación legal y evaluar los pasos necesarios que permitan eventualmente su regreso a Panamá.

Conversaciones diplomáticas con Cuba

El canciller panameño confirmó que sostuvo una conversación con su homólogo cubano, quien explicó la situación legal del caso y ofreció garantías sobre el trato a los detenidos.

De acuerdo con la Cancillería cubana, los panameños están siendo tratados adecuadamente y tendrán acceso a asistencia legal dentro del proceso judicial.

Además, se indicó que podrían contar con asesoría legal externa, siempre que esta sea aprobada por las autoridades judiciales del país.

Posibles visitas de familiares

Panamá también trabaja para que los familiares puedan viajar a Cuba y visitar a los detenidos, una vez existan condiciones y autorizaciones para ello.

La Cancillería informó que cuando se confirme la posibilidad de estas visitas se notificará a los familiares, para coordinar el traslado a La Habana.

Mientras continúa la investigación judicial en Cuba, el Gobierno panameño aseguró que mantendrá seguimiento permanente del caso con el objetivo de proteger a los ciudadanos y facilitar, en la medida de lo posible, su retorno al país.