10 panameños detenidos en Cuba: así gestiona Panamá su regreso al país

El Gobierno de Panamá explicó cómo avanza la gestión diplomática para lograr el retorno de los 10 ciudadanos panameños detenidos en Cuba, quienes permanecen bajo investigación judicial tras un incidente ocurrido en la isla. Las autoridades panameñas aseguraron que se mantiene contacto directo con el gobierno cubano y que ya se activó la asistencia consular para acompañar el proceso.El canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, detalló que desde que se conoció la situación la representación diplomática panameña acudió a la Cancillería cubana para obtener información oficial y coordinar la asistencia a los ciudadanos.<b>Investigación en curso en Cuba</b>Según la información proporcionada por las autoridades cubanas, los ciudadanos panameños están siendo investigados por el sistema judicial de Cuba luego de que presuntamente pintaran consignas contra el régimen en la isla.