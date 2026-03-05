  1. Inicio
Crisis del agua en Panamá: ‘No permitiré maquillar cifras’, dice Mulino

Luis Santanach quedará encargado del Idaan de manera interina, mientras la Junta Directiva de la institución elabora una terna que será presentada al presidente Mulino.
Por
Emiliana Tuñón
  • 05/03/2026 10:33
La crisis en el Idaan suma un nuevo capítulo con la dimisión de Rutilio Villarreal y el llamado a la transparencia hecho por el presidente José Raúl Mulino.

Tras la renuncia del ingeniero Rutilio Villarreal como director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), el presidente de José Raúl Mulino dejó claro que no permitirá “maquillar cifras”.

Durante la conferencia de prensa realizada este jueves 5 de marzo, el mandatario informó que Villarreal presentó su renuncia el 4 de marzo. Y aprovecho para decir que la situación en el Idaan es “verdaderamente preocupante” y atribuyó los problemas actuales a “décadas y décadas de falta de organización”, así como a prácticas de maquillar u ocultar información relacionada con programas institucionales y la planificación frente al crecimiento poblacional.

“No es fácil y entiendo que hay un clamor exigiendo agua, es completamente natural”, expresó el presidente, al tiempo que reafirmó que su administración trabaja para resolver la crisis que afecta a miles de usuarios en el país.

Por su parte, el diario La Estrella de Panamá ya había publicado sobre los cuestionamientos que recibió Villarreal por su gestión, especialmente en torno a los balances presentados ante la Contraloría General de la República y los informes financieros de la entidad.

Tras la salida de Villarreal, Luis Santanach quedará encargado del Idaan de manera interina, mientras la Junta Directiva de la institución elabora una terna que será presentada al presidente Mulino para la designación del nuevo director.

