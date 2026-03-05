Crisis del agua en Panamá: ‘No permitiré maquillar cifras’, dice Mulino

Tras la renuncia del ingeniero <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/rutilio-villarreal-renuncia-de-su-cargo-de-director-del-idaan-MB20471397" target="_blank">Rutilio Villarreal como director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan)</a></b>, el presidente de José Raúl Mulino dejó claro que no permitirá 'maquillar cifras'.Durante la conferencia de prensa realizada este jueves 5 de marzo, el mandatario informó que Villarreal presentó su renuncia el 4 de marzo. Y aprovecho para decir que la situación en el Idaan es <b>'verdaderamente preocupante'</b> y atribuyó los problemas actuales a <b>'décadas y décadas de falta de organización'</b>, así como a prácticas de maquillar u ocultar información relacionada con programas institucionales y la planificación frente al crecimiento poblacional.