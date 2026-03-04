Rutilio Villarreal renuncia de su cargo de director del Idaan

El ingeniero Rutilio Villarreal renuncia este miércoles 4 de marzo a su cargo como director general del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

Por un periodo de seis meses quedará encargado el actual subdirector del Idaan, Luis Santanach.

La Dirección de Comunicación del Estado informó la noche de este 4 de marzo que el presidente José Raúl Mulino dará mayor información este jueves en la conferencia de prensa semanal.

Santanach quedará en el cargo hasta que la Junta Directiva del Idaan elabore una terna para presentarsela a Mulino.

Posteriormente, esa candidatura deberá presentarse ante la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional. Luego pasará al pleno del legislativo.

La renuncia de Villarreal se conoce un día después de que la directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), Ana Fábrega, presentara su renuncia en medio de denuncias de supuestos malos tratos en los albergues de menores de edad.

Mulino en lugar de Fábrega nombró a Otilia Rodríguez, quien era hasta eso momento director de Protección del Senniaf.