Las 7 claves de Panamá y el mundo | 5 de marzo

Este jueves 5 de marzo la agenda informativa de Panamá y el mundo estuvo marcada por la conferencia de prensa semanal del presidente José Raúl Mulino, en la que abordó avances en materia de infraestructura, economía, agua potable y turismo.

-El presidente José Raúl Mulino fue enfático al señalar que el Gobierno no contempla otorgar subsidios ante un posible aumento en el precio del combustible, escenario que podría derivarse de la crisis geopolítica en Medio Oriente.

-Las autoridades panameñas explicaron los esfuerzos en curso para lograr el retorno de los 10 ciudadanos detenidos en Cuba, quienes permanecen bajo investigación judicial tras un incidente ocurrido en la isla. El Gobierno confirmó que mantiene comunicación con las autoridades cubanas y que ya se activó la asistencia consular para acompañar el proceso y garantizar el respeto a los derechos de los panameños involucrados.

-El presidente José Raúl Mulino afirmó que las empresas vinculadas a Panama Ports Company deberán adaptarse a la nueva realidad jurídica tras el fin de la concesión.

-El ingeniero Rutilio Villarreal renunció a la dirección del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) en medio de cuestionamientos sobre su desempeño y los informes presentados ante la Contraloría General de la República, según reportó La Estrella de Panamá.

-El presidente Mulino designó a Andrea Carolina Vega como directora general encargada de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia tras la renuncia de Ana Fábrega, ocurrida el pasado 3 de marzo. La designación busca dar continuidad a las políticas de protección infantil mientras se definen los próximos pasos en la dirección de la entidad.

-España reforzó su presencia militar en el Mediterráneo oriental con el despliegue de la fragata Cristóbal Colón, que se integrará al grupo aeronaval liderado por el portaaviones francés Charles de Gaulle. La medida tiene como objetivo contribuir a la seguridad de la región y proteger a Chipre ante el aumento de tensiones geopolíticas, según informó el Ministerio de Defensa español.

-Estados Unidos, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó el fallecimiento de seis soldados tras la ofensiva militar conjunta de su país e Israel contra Irán. Las autoridades continúan investigando las circunstancias del ataque mientras se evalúan las implicaciones del incidente en el contexto de la seguridad regional.