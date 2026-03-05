Marruecos donará 1,000 toneladas de fertilizantes a Panamá en medio de crisis global

El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, anunció que el Reino de Marruecos donará 1,000 toneladas de fertilizantes al país para apoyar al sector agrícola.

“Puedo confirmar que el Reino de Marruecos va a donar 1,000 toneladas de fertilizantes a favor de Panamá”, informó el canciller panameño durante la conferencia semanal celebrada este jueves 5 de marzo.

A través de un comunicado oficial se indicó que esta donación es resultado de la gestión del Gobierno panameño, mediante el Ministerio de Desarrollo Agropecuario de Panamá y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, en seguimiento a la Hoja de Ruta de Cooperación firmada en junio de 2025 entre los cancilleres de Panamá y Marruecos.

Martínez-Acha precisó que la donación es fruto de la decisión del presidente José Raúl Mulino de fortalecer las relaciones con Marruecos, así como de las gestiones realizadas por la Cancillería en Rabat y por el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, junto a su equipo, quienes visitaron ese país y lograron concretar este apoyo.

De acuerdo con el comunicado del MIDA, la donación destinada a pequeños productores cobra especial relevancia ante la posible alza en los precios de los fertilizantes, derivada del conflicto en Oriente Medio.

El convenio establece que la donación del Reino de Marruecos, a través de la Agencia Marroquí de Cooperación Internacional, se realizará de manera anual.

Asimismo, la AMCI, en colaboración con sus socios, brindará asistencia a Panamá para la elaboración de un mapa de fertilidad de suelos, herramienta técnica que permitirá mejorar la planificación agrícola en el país.

Según se informó, en enero pasado el ministro del MIDA visitó la sede de la AMCI, donde se concretó el envío de la primera donación de fertilizantes. Actualmente, la entidad trabaja en la identificación de zonas productivas con pequeños agricultores que presentan mayor necesidad de este insumo.

“De esta forma, el Gobierno sigue apoyando a los pequeños productores, que son también garantes de nuestra seguridad alimentaria”, afirmó el MIDA en su nota de prensa.

La donación de fertilizantes por parte del Reino de Marruecos ocurre en un contexto internacional marcado por la guerra en Irán, que ha sacudido a todo el Oriente Medio y ha generado una nueva crisis alrededor del Estrecho de Ormuz, afectando flujos comerciales clave que también impactan rutas como el Canal de Suez, vital para el comercio mundial de energía y fertilizantes.

Medios internacionales reportan que el precio de los fertilizantes —insumo esencial para la producción agrícola— ya se ha disparado en medio de la volatilidad generada por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Según el diario El Economista, el costo de los fertilizantes subió más de 100 dólares en un mes. La urea, por ejemplo, alcanzó los 590 dólares por tonelada, tras incrementarse más de 100 dólares en apenas cuatro semanas.

Jeremías Battistoni explicó al medio Clarín Rural que el precio FOB en el Mar Negro pasó de 485 a 590 dólares por tonelada en pocas semanas. El especialista señaló que el incremento responde tanto a la interrupción de flujos comerciales en la región como a las coberturas que realizan grandes compradores ante posibles aumentos en los costos de energía y servicios logísticos.

En una publicación del medio digital español La Información Económica, fuentes de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores explicaron que “el Estrecho de Ormuz constituye una de las principales rutas marítimas del comercio mundial de materias primas energéticas y productos químicos”.

Por ello, advirtieron que el conflicto en esa zona “afecta directamente al amoníaco, la urea, el azufre y el gas natural... necesarios para la producción de fertilizantes, especialmente los nitrogenados”.

En Irán, por ejemplo, los tanques de amoníaco se han limitado al 30 % por “motivos de seguridad”, mientras que las plantas priorizan la producción de urea.

En tanto, en Israel se han cerrado temporalmente algunos yacimientos de gas natural como Leviathan, Tamar y Karish.