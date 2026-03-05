Gremios periodísticos denuncian uso de medidas de protección legal para limitar el oficio

El <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/forum-de-periodistas" target="_blank">Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información</a> y el <b>Consejo Nacional de Periodismo</b> advirtieron al mediodía de este jueves 5 de marzo que la libertad de prensa en Panamá enfrenta lo que calificaron como una amenaza <b>'inédita'</b> tras una resolución judicial que afecta a la periodista Sabrina Bacal.En un pronunciamiento público, ambos gremios señalaron que la resolución emitida el 6 de noviembre de 2025 por la Fiscalía Metropolitana desvirtúa el propósito de las leyes de protección y podría establecer un mecanismo de censura previa, algo que —afirman— está prohibido por la Constitución panameña.Los organismos panameños calificaron de alarmante que recursos legales diseñados para proteger a víctimas vulnerables de violencia física sean utilizados en conflictos derivados de publicaciones periodísticas. Según indicaron, la medida que prohíbe la difusión de contenidos a través de medios tecnológicos y electrónicos ignora que la responsabilidad periodística no depende del soporte donde se publique la información, sino del compromiso ético del periodista que la firma.'<i>El rigor no reside en el soporte, sino en el compromiso ético de quien firma la nota y da la cara</i>', sostuvieron las organizaciones, al subrayar que<b> el ejercicio de fiscalización ciudadana —incluido el que se realiza en redes sociales— constituye un elemento clave para la transparencia</b> en una sociedad democrática.En el comunicado también se advierte que la decisión judicial podría sentar un precedente peligroso al permitir que el sistema de justicia actúe como árbitro sobre qué puede o no publicarse en el ecosistema digital. A juicio de los gremios citados, perseguir el mensaje o restringir su difusión puede convertirse en una forma de hostigamiento judicial contra voces críticas.Asimismo, recordaron que el 31 de enero de 2025 la <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/csj-corte-suprema-de-justicia" target="_blank">Corte Suprema de Justicia</a> suscribió las <b>Declaración de Chapultepec</b> y la <b>Declaración de Salta II</b>, comprometiéndose a proteger la libertad de expresión y de prensa.'<i>Actuar en sentido contrario no solo es una contradicción institucional, sino una regresión en los compromisos internacionales adquiridos por el Estado</i>', indicaron.