Exjefa de Cobranzas de la DGI queda detenida provisionalmente por presunta malversación de fondos

Las juezas de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, <b>Irene Cedeño, Sandra Castillo y Zenia Pérez</b>, ordenaron la <b>detención provisional</b> de la exjefa de Cobranzas de la Dirección General de Ingresos (DGI), investigada por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de <b>peculado doloso agravado</b>, en calidad de autora.La decisión se adoptó durante <b>cinco audiencias realizadas entre el 4 y 5 de marzo de 2026</b>, en las que las juzgadoras consideraron que la medida cautelar era <b>necesaria y proporcional</b>, debido a la gravedad del delito investigado.Según juzgado, existen <b>elementos que vinculan a la exfuncionaria con los hechos</b>, además de riesgos procesales como la posibilidad de <b>afectar o destruir medios de prueba</b> y el <b>peligro para la comunidad</b>, lo que justificó la imposición de la detención provisional mientras avanza la investigación.Durante cada una de las audiencias múltiples, las juezas <b>legalizaron la aprehensión</b> de la imputada y dieron por <b>presentada la formulación de cargos</b>, sustentada por los fiscales <b>Mirna Molina y Ricardo Hou</b>.En representación de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas participó como querellante la abogada <b>Diva Pinzón</b>, mientras que la defensa técnica particular de la imputada estuvo a cargo del abogado <b>Roberto Moreno</b>.La defensa apeló las decisiones de detención provisional. Las audiencias para resolver estos recursos quedaron <b>programadas para los días 17, 18 y 19 de marzo de 2026</b> ante el <b>Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial</b>.La investigación está relacionada con una <b>presunta malversación de fondos entre los años 2020 y 2024</b>, vinculada con la <b>aprobación de créditos fiscales</b> dentro de la entidad recaudadora.