Exjefa de Cobranzas de la DGI queda detenida provisionalmente por presunta malversación de fondos

Las juezas de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Irene Cedeño, Sandra Castillo y Zenia Pérez, ordenaron la detención provisional de la exjefa de Cobranzas de la Dirección General de Ingresos (DGI), investigada por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de peculado doloso agravado, en calidad de autora.

La decisión se adoptó durante cinco audiencias realizadas entre el 4 y 5 de marzo de 2026, en las que las juzgadoras consideraron que la medida cautelar era necesaria y proporcional, debido a la gravedad del delito investigado.

Según juzgado, existen elementos que vinculan a la exfuncionaria con los hechos, además de riesgos procesales como la posibilidad de afectar o destruir medios de prueba y el peligro para la comunidad, lo que justificó la imposición de la detención provisional mientras avanza la investigación.

Durante cada una de las audiencias múltiples, las juezas legalizaron la aprehensión de la imputada y dieron por presentada la formulación de cargos, sustentada por los fiscales Mirna Molina y Ricardo Hou.

En representación de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas participó como querellante la abogada Diva Pinzón, mientras que la defensa técnica particular de la imputada estuvo a cargo del abogado Roberto Moreno.

La defensa apeló las decisiones de detención provisional. Las audiencias para resolver estos recursos quedaron programadas para los días 17, 18 y 19 de marzo de 2026 ante el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial.

La investigación está relacionada con una presunta malversación de fondos entre los años 2020 y 2024, vinculada con la aprobación de créditos fiscales dentro de la entidad recaudadora.