Panamá supera los 3 millones de turistas internacionales en 2025

Panamá cerró el año 2025 con <b>3 millones de visitantes internacionales</b>, lo que representa un crecimiento de <b>8.4 %</b> en comparación con 2024, informó el presidente de la República, <b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino</a></b>.Durante su conferencia semanal, el mandatario destacó que el aumento en la llegada de viajeros refleja el dinamismo que registra la actividad turística y su aporte a la economía nacional.Mulino indicó además que un informe de la <b><a href="/tag/-/meta/alta">Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA)</a></b> ubica a Panamá, junto con <b>Argentina </b>y <b>Brasil</b>, entre los países de la región con <b>mayor crecimiento en el número de pasajeros</b> que transitan por sus aeropuertos.Datos de la <b><a href="/tag/-/meta/atp-autoridad-de-turismo-de-panama">Autoridad de Turismo de Panamá (ATP)</a></b> detallan que el país recibió <b>3,004,266</b> <b>visitantes internacionales</b> entre enero y diciembre de 2025, lo que confirma la tendencia de crecimiento del sector turístico. El turismo también generó ingresos por <b>$6,583 millones</b>, sin incluir transporte internacional, cifra que representa un aumento de <b>9.7 %</b> frente al año anterior, de acuerdo con estadísticas preliminares de la entidad. La mayor parte de los visitantes ingresó por el <b>Aeropuerto Internacional de Tocumen</b>, que registró <b>2,244,078 viajeros</b>, un incremento del<b> 10 % </b>respecto a 2024. Los puertos de cruceros sumaron <b>344,408 pasajeros</b>, con un crecimiento del<b> 11.5 %</b>, mientras que el paso fronterizo de Paso Canoas reportó <b>106,006 visitantes</b>, un alza de <b>2.9 %</b>. Las estadísticas también indican que<b> 2,330,677 turistas</b> pernoctaron en el país, un aumento del <b>11 %</b>, lo que refleja no solo un mayor flujo de visitantes, sino también una estadía más prolongada y mayor gasto en la economía local. La administradora de la ATP, <b><a href="/tag/-/meta/gloria-de-leon">Gloria De León</a></b>, señaló que superar los tres millones de visitantes confirma el fortalecimiento del país como destino en la región.<i>'Superar los 3 millones de visitantes es una señal clave de que Panamá fortalece su posición como destino competitivo en la región. Estos resultados reflejan el impacto de nuestra estrategia de promoción, conectividad y diversificación del producto turístico'</i>, afirmó. La funcionaria agregó que el país continúa impulsando su posicionamiento como sede de congresos, convenciones y eventos internacionales, además de consolidarse como un centro de conectividad aérea regional.