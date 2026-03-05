Asamblea aprueba ley que amplía incentivos para el Casco Antiguo y el Centro Histórico de Colón

La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el Proyecto de Ley 80, una iniciativa que busca fortalecer la preservación del patrimonio histórico y estimular la inversión en áreas emblemáticas del país como el Casco Antiguo de Panamá y el Centro Histórico de la Ciudad de Colón.

La propuesta modifica la Ley 136 de 2013 y moderniza el régimen fiscal y de conservación aplicable al conjunto monumental del Casco Antiguo, ampliando además los beneficios a nuevas zonas históricas.

La reforma fue impulsada por el Ministerio de Cultura con el objetivo de preservar el patrimonio arquitectónico, promover la rehabilitación urbana y fortalecer el turismo cultural en el país.

Incentivos fiscales para restaurar edificios históricos

Uno de los puntos centrales de la nueva ley es la prórroga de incentivos fiscales para la rehabilitación de inmuebles dentro de los conjuntos monumentales históricos.

Esto permitirá que propietarios e inversionistas continúen desarrollando proyectos de restauración y recuperación de edificios patrimoniales, facilitando la puesta en valor de estructuras con importancia histórica y arquitectónica.

El objetivo es estimular la inversión privada y garantizar la conservación de estos espacios emblemáticos.

Colón se integra al modelo de rehabilitación

Por primera vez, la normativa extiende un marco de incentivos similar al Centro Histórico de Colón, una zona con alto valor patrimonial y potencial turístico.

Con esta medida se busca replicar el modelo de revitalización urbana que ha tenido el Casco Antiguo de Panamá, donde la restauración de edificios históricos ha impulsado el turismo, la inversión y el desarrollo económico.

Las autoridades esperan que este modelo contribuya a dinamizar la economía de la provincia de Colón y recuperar su patrimonio arquitectónico.

Unificación de normas de conservación

La ley también introduce cambios para fortalecer la seguridad jurídica y unificar criterios técnicos de conservación del patrimonio histórico.

Para ello, la normativa deroga disposiciones previas, entre ellas la Ley 53 de 2017, con el fin de evitar la fragmentación legal y mejorar la supervisión de los proyectos de restauración.

Próximo paso: sanción presidencial

Tras recibir el respaldo en tercer debate, el proyecto será enviado al presidente de la República, José Raúl Mulino, para su sanción oficial.

Una vez firmado, el documento será promulgado en la Gaceta Oficial, momento en el que la nueva normativa entrará formalmente en vigor.