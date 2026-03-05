Messi presencia en la Casa Blanca declaraciones de Trump sobre la guerra contra Irán

Para el presidente Donald Trump, las fuerzas estadounidenses y sus aliados de Israel están debilitando de manera sistemática la capacidad militar de Irán, seis días después del inicio del conflicto entre ambos países.

El mandatario estadounidense ofreció sus declaraciones en la Casa Blanca en un acto en el que recibió a los jugadores del Inter Miami, entre ellos el futbolista argentino Lionel Messi.

Trump, según David Alandete corresponsal del diario ABC de España, afirmó la tarde de este jueves 5 de marzo en la Casa Blanca que la ofensiva aérea ha destruido gran parte del potencial militar iraní.

Alandete relató que mientras Trump describí como terminaría el régimen de Irán Messi y sus compañeros, como Luis Suárez y Javier Mascherano, escuchaban el relató.

En el encuentro con el Inter Miami Trump recibió una camiseta del club con su nombre y el número 47. Trump tenía detalles sobre el desempeño del equipo en la liga estadounidense.

“Estamos demoliendo su capacidad de misiles y drones cada hora”, dijo el mandatario, quien aseguró además que la marina iraní perdió 24 embarcaciones en tres días.

Según el presidente, la defensa antiaérea iraní “ha desaparecido” y el país “ya no tiene fuerza aérea ni defensa aérea”.

También sostuvo que aproximadamente el 60 % de los misiles iraníes han sido eliminados desde el inicio de la campaña militar.

Trump asegura que Irán intenta negociar

El mandatario estadounidense indicó que el gobierno iraní estaría buscando vías para negociar una salida al conflicto.

“Nos llaman para preguntar cómo pueden llegar a un acuerdo”, afirmó Trump, aunque respondió que el régimen “llega un poco tarde”.

En ese contexto, lanzó un ultimátum a la Guardia Revolucionaria, al Ejército y a la policía iraní, instándolos a abandonar las armas. El presidente prometió inmunidad a quienes decidan abandonar al régimen, pero advirtió que quienes continúen combatiendo se enfrentarán a “una muerte absolutamente segura”.

Trump también señaló que Washington mantiene contactos con diplomáticos iraníes en el extranjero para facilitar posibles solicitudes de asilo y explorar la formación de un nuevo gobierno. “Ahora es el momento de ponerse del lado del pueblo iraní y recuperar su país”, declaró.

Una campaña aérea sin tropas en tierra

La guerra comenzó el sábado con una ofensiva que incluyó ataques contra infraestructuras militares iraníes.

Según Washington, en esa operación murió el líder del régimen, el ayatolá que encabezaba el gobierno del país.

Desde entonces, Trump ha variado el tono sobre los objetivos del conflicto. En algunas ocasiones ha señalado que la meta es eliminar amenazas inmediatas, mientras que en otras ha insinuado abiertamente la posibilidad de un cambio de régimen en Irán.