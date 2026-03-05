El documental ‘El Brujo: Julio Zachrisson’ llega a la Cineteca de Madrid

La historia del artista plástico panameño <b>Julio Zachrisson</b>, plasmada en el documental de Cine Animal <i>‘</i>El Brujo: Julio Zachrisson’, dirigido por <b>Félix 'Trillo' Guardia</b> y producido por <b>Tomás Cortés</b>, se proyectará en la <b>Cineteca de Madrid (España)</b> entre el 6 y el 8 de marzo.Las funciones serán las siguientes: <b>Sala Azcona</b> (viernes 6, 8:30 p. m.) y <b>Sala Plató</b> (sábado 7, 8:30 p. m. y domingo 8, 8:30 p. m.). En estas dos últimas funciones habrá un conversatorio posterior con los creadores del documental y con el escritor <b>Marcos Giralt Torrente</b>, uno de los sobrinos de Zachrisson.