Las 5 noticias que marcan la tarde en Panamá y el mundo | 5 de marzo

Trump lanza mensaje tajante sobre Irán y el Mundial 2026

Donald Trump volvió a generar polémica tras afirmar que “le da igual” si Irán participa o no en el Mundial 2026, torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

La declaración surge en medio del conflicto entre Washington y Irán, que incluso ha generado dudas sobre la presencia de la selección iraní en el torneo, pese a estar clasificada.

La ausencia de Irán podría traer sanciones deportivas y económicas por parte de la FIFA si finalmente decide no asistir al torneo.

Guerra en Medio Oriente dispara el costo del combustible en Panamá

El conflicto internacional también está teniendo efectos directos en la economía panameña.

Las proyecciones indican que el alza del combustible provocada por la crisis en Medio Oriente duplicará el impacto previsto en el país, elevando el costo adicional a unos 54 millones de dólares para Panamá.

El aumento en los precios del petróleo repercute en transporte, logística y costo de vida, generando presión sobre distintos sectores productivos del país.

Acodeco analiza propuesta de etiquetado de alimentos con QR

El debate sobre cómo informar mejor a los consumidores también está en la agenda nacional.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia analiza una iniciativa que propone usar códigos QR en los productos para ofrecer información nutricional ampliada.

La discusión gira en torno a si este sistema realmente mejora la transparencia para el consumidor o si podría generar barreras para quienes no tienen acceso fácil a herramientas digitales.

Proyecto de ley provoca choque entre Chong y Pérez Barboni

La política también vivió un momento tenso en la Asamblea Nacional de Panamá.

Un proyecto de ley generó un fuerte enfrentamiento entre la diputada Yamireliz Chong y el diputado José Pérez Barboni.

El debate se centró en los alcances de la propuesta y las implicaciones políticas de su aprobación, reflejando la creciente polarización dentro del Legislativo.

Exjefa de cobranzas de la DGI queda detenida por presunta malversación

En el ámbito judicial, una exjefa de cobranzas de la Dirección General de Ingresos de Panamá fue detenida provisionalmente mientras se investiga un caso de presunta malversación de fondos.

La medida fue ordenada durante la audiencia de garantías, mientras avanzan las investigaciones sobre el manejo de recursos dentro de la institución.