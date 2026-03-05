¿En qué consiste el proyecto de ley que enfrentó a Yamireliz Chong y José Pérez Barboni?

La diputada de la Coalición Vamos, Yamireliz Chong, y el diputado de Seguimos, José Pérez Barboni, se enfrentaron en la Asamblea Nacional y por redes sociales sobre el proyecto de ley 80.

¿En qué consiste el proyecto?

Se trata de un proyecto de Ley presentado por el Ministerio de Cultura que modifica la legislación vigente sobre patrimonio histórico y beneficios fiscales relacionados al mismo.

Entre otras cosas, extiende los beneficios fiscales y las medidas de conservación del Casco Antiguo de la Ciudad de Panamá a incluir todo el corregimiento de Santa Ana y en la ciudad de Colón al centro histórico.

El proyecto fue discutido en la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional, se realizaron modificaciones y pasó tanto el primer como el segundo debate en el Órgano Legislativo.

¿Qué pasó en el pleno?

El miércoles 4 de marzo, los diputados de la Coalición Vamos se retiraron del pleno de la Asamblea Nacional como acción de protesta luego que se rechazara por cuarta vez una moción para convocar al administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) a la Asamblea.

A pesar de su ausencia, los diputados restantes alcanzaban el quórum requerido para proseguir con la discusión y aprobación de proyectos legislativos.

Esa tarde se empezaron a presentar y aprobar múltiples proyectos, entre ellos el proyecto de Ley 80.

La diputada Yamireliz Chong utilizó su tiempo en el pleno para cuestionar la rápida aprobación del proyecto, que considera necesitaba una discusión mucho más profunda.

“Es lamentable que este proyecto se haya aprobado el día de ayer, sin una discusión, sin una lectura y sobre todo, sin la presencia de los debidos ministerios en este lugar, como por ejemplo el Ministerio de Cultura, que es el proponente, como por ejemplo el Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene que ver porque este proyecto le da incentivos fiscales a las empresas, a los arrendatarios y a quienes vayan a construir dentro del casco de la Ciudad de Colón. Y el Miviot, por ejemplo, porque este proyecto de ley también lo incluye de una forma muy importante”, cuestionó la diputada, quien apunto las críticas a las bancadas legislativas. “Qué lástima que ayer no lo estuvimos aquí. Y qué lástima que los diputados no se dieron a la oportunidad de preguntar, de cuestionar para saber si el proyecto realmente podía ser viable o no ser viable. Simplemente lo aprobaron y listo. Es una pena de verdad que esta Asamblea no haya cambiado, lo que demuestra que de alguna forma u otra esta bancada también pone el debate en esta asamblea.”

El diputado José Pérez Barboni le respondió a la diputada desde su curul.

“No es justo recriminarle a la Asamblea que aprobó un proyecto para avanzar con la cultura de este país, con la preservación del patrimonio de este país, porque usted considera un tercer debate de conveniencias e inconveniencias donde se sabe que no se puede incluir ningún proceso de modificación, que nosotros somos los culpables de cualquier problema de gentrificación, de cualquier problema que no corresponda a lo que usted consideraba correcto para el casco antiguo de Colón”, declaró Barboni. “Si usted no considera que este proyecto como está es positivo para Colón, presente nuevamente un proyecto, presente una enmienda, presente una modificación, pero el momento exacto para hacerlo, para que esta ley tenga lo que usted ha mencionado, era el día de ayer. Nosotros no abandonamos curules sin importar que nos aprueben algo o no nos aprueben algo”, cuestionó.

La diputada Chong se defendió por redes sociales, a través de su cuenta de X. “Mis modificaciones al PL 80 las presenté en primer debate y fueron aprobadas en segundo debate con el voto del diputado, cosa que no sabe porque no leyó el proyecto, ni lo discutió, ni participó en las subcomisiones, ni del primer debate. Modificamos al art 24 para obligar al MIVIOT a reubicar a las personas que fueran sacadas de sus casas. Era importante que en el segundo debate participara el MEF y MIVIOT para saber la viabilidad económica de esta propuesta y que no quedara el letra muerta. Está diputada hizo su trabajo. Quienes no lo hicieron fueron otros”, tuiteó.