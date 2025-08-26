Discusión en la Asamblea: los detalles del nuevo anteproyecto de ley sobre los incentivos fiscales

La ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, presentó un anteproyecto de ley que busca conservar el patrimonio histórico e impulsar el turismo en las provincias de Panamá y Colón.

Por ello, la subcomisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional inició su análisis.

El anteproyecto corresponde a la ley N.° 80, que modifica un artículo de la Ley No. 136 de 2013 y deroga la Ley No. 53 del 4 de julio de 2017.

La norma contempla implementar incentivos fiscales en el Casco Antiguo de Colón, junto a los del Casco Antiguo de Panamá y fortalecer la zona de amortiguamiento de este último.

El propósito es “impulsar el turismo cultural y contribuir al desarrollo sostenible de la región”, detalló un comunicado oficial.

La diputada por la libre postulación Yamireliz Chong, de la coalición independiente Vamos, manifestó preocupación por el desalojo de las personas que ocupan estos bienes y que no se les brinde protección de vivienda para su reubicación.

Chong sugirió un censo que permita conocer a los ciudadanos que viven en áreas del patrimonio histórico de Colón, para una mejor evaluación de la situación.