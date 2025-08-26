Discusión en la Asamblea: los detalles del nuevo anteproyecto de ley sobre los incentivos fiscales

La<a href="/tag/-/meta/maria-eugenia-herrera"> ministra de Cultura, María Eugenia Herrera</a>, presentó un anteproyecto de ley que busca conservar el patrimonio histórico e impulsar el turismo en las provincias de Panamá y Colón. Por ello, la <b>s</b><b>u</b>bcomisión de Educación, Cultura y Deportes de la <a href="/tag/-/meta/an-asamblea-nacional">Asamblea Nacional</a> inició su análisis.El anteproyecto corresponde a la <b>ley N.° 80,</b> que modifica un artículo de la <b>Ley No. 136 de 2013</b> y deroga la <b>Ley No. 53 del 4 de julio de 2017</b>.La norma contempla implementar incentivos fiscales en el Casco Antiguo de Colón, junto a los del Casco Antiguo de Panamá y fortalecer la zona de amortiguamiento de este último. El propósito es<i> 'impulsar el turismo cultural y contribuir al desarrollo sostenible de la región'</i>, detalló un comunicado oficial.La<b> diputada por la libre postulación Yamireliz Chong</b>, de la <a href="/tag/-/meta/coalicion-vamos">coalición independiente <b>Vamos</b></a>, manifestó preocupación por el desalojo de las personas que ocupan estos bienes y que no se les brinde protección de vivienda para su <b>reubicación.</b> <b>Chong</b> sugirió un censo que permita conocer a los ciudadanos que viven en áreas del patrimonio histórico de Colón, para una mejor evaluación de la situación.