Influenza A (H3N2) en Panamá: se intensifican los operativos comunitarios como medida de contención

El Ministerio de Salud (Minsa) inició operativos de perifoco en viviendas y comunidades vinculadas a casos sospechosos y confirmados de influenza A (H3N2), subtipo K, como parte de las medidas de contención ante la detección reciente del virus.

Las acciones, coordinadas por las regiones de Salud Metropolitana, San Miguelito y Panamá Oeste, junto al Programa Ampliado de Inmunización (PAI), incluyeron la búsqueda activa de personas con síntomas respiratorios, la toma de muestras y la aplicación de vacunas contra la influenza.

Los equipos de respuesta rápida acudieron a las residencias relacionadas con los tres casos confirmados por el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES).

En las comunidades de Burunga y Veracruz, donde reside uno de los menores afectados, se visitaron 44 viviendas, cinco de ellas cerradas. Durante el recorrido se atendió a 71 personas y se realizaron tres hisopados a contactos estrechos que presentaban síntomas.

De acuerdo con información recopilada durante las visitas, los familiares del menor señalaron que asistieron al encendido de luces en la Cinta Costera el pasado 30 de noviembre y comenzaron a presentar síntomas respiratorios dos días después.

Durante el operativo se aplicaron más de 120 dosis de vacunas, de las cuales 90 correspondieron a la influenza. El Minsa reportó resistencia por parte de algunos residentes a recibir la vacuna, pese a los llamados a la prevención.

La entidad confirmó que se priorizará la inmunización de grupos vulnerables, entre ellos personas con diabetes, hipertensión, enfermedades renales, sistema inmunológico debilitado, menores de cinco años, mujeres embarazadas y contactos directos de casos positivos, hasta agotar las dosis disponibles.

El Minsa reiteró a la población la importancia de no automedicarse, acudir oportunamente a los centros de salud ante la aparición de síntomas, utilizar mascarilla si se presentan cuadros respiratorios, evitar aglomeraciones y mantener medidas de higiene como el lavado frecuente de manos.

Entre los síntomas más comunes de la influenza se encuentran fiebre, dolor de cabeza, malestar general, secreción nasal, dolor de garganta y tos. Las autoridades sanitarias exhortaron a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales del Ministerio de Salud.