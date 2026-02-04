Nuevo Oncológico Nacional: inicia la construcción del edificio de 9 pisos en la Ciudad de la Salud

La construcción del nuevo edificio del Instituto Oncológico Nacional (ION) ya está en marcha.

A través de Telemetro Reporta se conocieron detalles del proyecto que será levantado en la Ciudad de la Salud y que pretende descongestionar los servicios actuales, cada vez más presionados por la creciente demanda.

El presidente del Patronato del Oncológico y asesor del Ministerio de Salud, doctor Alex González, calificó el inicio de la obra como “una excelente noticia”, especialmente por coincidir con una fecha dedicada a la concienciación mundial sobre esta enfermedad.

“El hacinamiento en áreas como quimioterapia y consulta externa es evidente y responde al aumento de casos. Si en 2010-2011 registrábamos alrededor de 3,200 pacientes al año, hoy la cifra ronda los 5,300”, explicó.

El especialista advirtió además sobre cambios en el comportamiento epidemiológico del cáncer en el país.

A los diagnósticos frecuentes —como próstata, mama y cervicouterino— se suman ahora más casos de cáncer de colon y estómago, asociados en parte a los estilos de vida, el tabaquismo, la obesidad, la hipertensión y factores genéticos.

Actualmente, el Oncológico atiende cerca de 24 mil consultas anuales, casi el doble de las 13 mil que registraba hace más de una década, lo que ha llevado los servicios al límite.

Un traslado del 80% de los servicios

El nuevo edificio permitirá migrar aproximadamente el 80% de las atenciones hacia la Ciudad de la Salud. Contará con cuatro pisos de consulta externa, sala de quimioterapia, farmacia oncológica, laboratorios, banco de sangre y áreas administrativas.

La promesa es que la obra esté lista en 24 meses, con espacios modernos, mayor capacidad y estacionamientos, uno de los principales dolores de cabeza para pacientes y familiares.

González también recordó la gravedad del panorama: entre cinco y siete personas mueren a diario por cáncer en Panamá, por lo que insistió en que la prevención debe comenzar en casa.

“Hacerse un chequeo anual, vigilar la presión, la glicemia, mejorar la alimentación y revisar lo que consumimos es fundamental. Podemos construir edificios, pero el cáncer también se combate con autocuidado”, subrayó.

El nuevo ION será un edificio de nueve pisos diseñado para mejorar tanto la experiencia de los pacientes como las condiciones del personal médico, que —según destacó— muchas veces trabaja “con las uñas”, pero con una enorme vocación humana.

Para el acto de inicio de obra se espera la presencia del presidente de la República, José Raúl Mulino, junto a la primera dama, en lo que autoridades consideran un proyecto llamado a cambiar la realidad de la atención oncológica en el país.