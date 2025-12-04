Nueva infraestructura busca transformar la atención del cáncer y unir servicios en la Ciudad de la Salud

El presidente de la República José Raúl Mulino, anunció durante su conferencia de prensa de este 4 de diciembre, la nueva construcción de un edificio para el Instituto Oncológico de Panamá, como resultado de un trabajo conjunto entre la Caja de Seguro Social, el Ministerio de Salud y la propia institución oncológica.

Esta nueva infraestructura se integrará a los servicios ya existentes, incluyendo el recién inagurado Hospital de Cancerología y las unidades oncológicas construidas en el interior del país.

Según detalló el mandatario, el nuevo edificio contará con nueve niveles de atención médica especializada, una moderna sala de quimioterapia con 90 sillones, ocho camas para tratamientos prolongados y un laboratorio clínico y molecular enfocado en hematología.

Estas instalaciones estarán ubicadas en la Cuidad de la Salud, donde además existe un hotel habilitado para que los pacientes y sus familiares puedan alojarse durante los periodos de tratamiento.

Durante su intervención, el presidente respaldó las palabras del ministro de Salud,, Fernando Boyd Galindo, al señalar que no existen diferencias entre pacientes de la Caja del Seguro Social o del Ministerio de Salud, sino que todos son panameños que requieren atención digna y oportuna contra el cáncer.

“Estamos ampliando la atención para todos con más espacio y confort porque siempre el paciente será primero”, enfatizó el mandatario, destacando que esta obra representa un avance significativo en el fortalecimiento del sistema de salud y la lucha contra el cáncer en Panamá.

Un proyecto que cambiará vidas

La construcción de un nuevo hospital oncológico ha sido parte de la agenda pública desde 2013, cuando el expresidente Ricardo Martinelli propuso por primera vez el proyecto.

En 2014, el gobierno adjudicó la obra al Consorcio Nuevo ION de Panamá por $172 millones, pero la administración de Juan Carlos Varela canceló el contrato en 2015 alegando anomalías en el proceso.

Durante el gobierno de Laurentino Cortizo, se presentó un nuevo plan para construir el instituto en Clayton, en un terreno donado por Bienes Revertidos, con un costo estimado de $434.8 millones.

La licitación, lanzada en 2022, contemplaba dos accesos y un plazo de 549 días para su ejecución, pero el 14 de enero de 2023 el Minsa canceló el acto público para incorporar nuevos requerimientos, amparado en la Ley No. 22 de 2006.