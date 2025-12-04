Jubilados y pensionados recibirán pago quincenal y dos bonos adicionales este mes

De acuerdo con el calendario oficial de la CSS:Primera quincena (ACH y cheques): viernes 5 de diciembre.Segunda quincena por ACH: viernes 19 de diciembre.Segunda quincena por cheques: desde el lunes 22 de diciembre.El pago del <b>bono permanente</b> de diciembre corresponde al último desembolso anual establecido por la Ley 438 del 14 de junio de 2024, que otorga un total de $140.00 distribuidos así:$50.00 en abril$50.00 en agosto$40.00 en diciembreLa CSS aclaró que este bono no aplica para las personas que se incorporaron a la planilla de jubilados después de la promulgación de dicha ley.El<b> bono navideño</b> está respaldado por el artículo 193 de la Ley 51 de 2005 y por la Ley 70 del 6 de septiembre de 2011, que garantizan este beneficio anual para jubilados y pensionados del país. Aunque su entrega es obligatoria, la fecha de pago aún no ha sido confirmada.Bono de $60.00: beneficiará a 320,403 pensionados, con una inversión total de $19,197,086.43.Bono de $100.00: llegará a 59,924 pensionados, para un desembolso de $5,985,300.00.