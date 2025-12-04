Jubilados y pensionados recibirán pago quincenal y dos bonos adicionales este mes

Aunque el calendario de pagos de la Caja de Seguro Social (CSS) ya establece las fechas para las quincenas, las autoridades aún no han anunciado la fecha exacta para ambos bonos.

Los jubilados y pensionados de Panamá recibirán en diciembre sus pagos quincenales, el bono navideño y el último desembolso del bono permanente de 2025.

Detalles de los pagos de diciembre a jubilados y pensionados

De acuerdo con el calendario oficial de la CSS:

Primera quincena (ACH y cheques): viernes 5 de diciembre.

Segunda quincena por ACH: viernes 19 de diciembre.

Segunda quincena por cheques: desde el lunes 22 de diciembre.

El pago del bono permanente de diciembre corresponde al último desembolso anual establecido por la Ley 438 del 14 de junio de 2024, que otorga un total de $140.00 distribuidos así:

$50.00 en abril

$50.00 en agosto

$40.00 en diciembre

La CSS aclaró que este bono no aplica para las personas que se incorporaron a la planilla de jubilados después de la promulgación de dicha ley.

El bono navideño está respaldado por el artículo 193 de la Ley 51 de 2005 y por la Ley 70 del 6 de septiembre de 2011, que garantizan este beneficio anual para jubilados y pensionados del país. Aunque su entrega es obligatoria, la fecha de pago aún no ha sido confirmada.

Bono de $60.00: beneficiará a 320,403 pensionados, con una inversión total de $19,197,086.43.

Bono de $100.00: llegará a 59,924 pensionados, para un desembolso de $5,985,300.00.