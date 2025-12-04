  1. Inicio
MEF y Mulino aclaran que el uso de fondos municipales se rige por la ley y no por prácticas del pasado

‘Nos tomamos con absoluta seriedad las observaciones formuladas y cuentan con la disposición de este gobierno’, dijo Chapman.
Cedida
Deborah Peña
  • 04/12/2025 09:40
Mulino respondió a las criticas recibidas de diputados de la coalición Vamos

El presidente José Raúl Mulino reiteró que en su administración no hay ni habrá una descentralización paralela para administrar los fondos de los municipios de Panamá.

Mulino respondió a las criticas recibidas de diputados de la coalición Vamos, quienes han cuestionado la entrega de fondos algunos municipios del país.

Tras la respuesta de Mulino en su conferencia de prensa semanal este jueves 4 de diciembre el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aseguró que las observaciones hechas por distintos sectores han sido tomadas con absoluta seriedad.

El ministro señaló que desde el inicio de la administración se ha dejado claro que cualquier práctica que confunda la descentralización con el clientelismo político o que recuerde los esquemas del pasado será corregida.

“Nos tomamos con absoluta seriedad las observaciones formuladas y cuentan con la disposición de este gobierno y este ministro de actuar con transparencia en este proceso, así como para mejorar todos aquellos aspectos que así lo requieran.” dijo Chapman.

Explicó que el país cuenta con un marco jurídico amplio para atender las necesidades de los municipios, sustentado en diversos mecanismos de financiamiento. Además, recordó que tanto la Constitución Política como la Ley 106 de 1973 establecen que el Estado debe complementar la gestión municipal cuando los recursos resulten insuficientes o existan razones de interés general.

Asimismo, detalló que la Ley 37 de 2009, en sus artículos 88 y 133, asigna al Ministerio de Economía y Finanzas la responsabilidad de garantizar las transferencias corrientes necesarias para que los municipios mantengan su estructura administrativa mínima obligatoria y puedan asumir nuevas competencias.

El ministro destacó que el ejecutivo busca dejar claro que el manejo de los fondos municipales se rige por la ley, bajo principios de equidad, transparencia y control, descartando cualquier intento de prácticas paralelas al sistema formal de descentralización.

Por su lado, el diputado de la bancada Seguimos, Ernesto Cedeño, dijo que “no hubo ningún mea culpa, en las declaraciones sobre el tema de la distribución de los dineros por parte del MEF, en la sesión con los periodistas hoy.

“Para mí no es de peso afirmar que otrora, se dio más plata que hogaño. El tema es la distribución discrecional que gravitó hoy y sus derivados”, enfatizó Cedeño.

Diputados de la bancada Vamos presentó este martes 2 de diciembre una solicitud formal de información al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con el fin de esclarecer las recientes transferencias extraordinarias realizadas a varios municipios del país.

De acuerdo con los diputados, esos movimientos de fondos no se efectuaron mediante el procedimiento regular establecido en la Ley de Descentralización, lo que —advirtieron— impide conocer los criterios utilizados, las autorizaciones emitidas y las razones por las cuales solo ciertos municipios resultaron beneficiados.

Durante la entrega del documento, el diputado Lenin Ulate recordó que, aunque el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, anunció la aplicación de “correctivos”, aún no ha detallado qué ocurrió ni por qué se realizaron estas transferencias excepcionales.

Más temprano, Chapman confirmó que el MEF iniciará una investigación sobre los más de 4 millones de dólares transferidos a varios municipios, luego de las denuncias formuladas inicialmente por el exdiputado Juan Diego Vásquez.

