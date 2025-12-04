MEF y Mulino aclaran que el uso de fondos municipales se rige por la ley y no por prácticas del pasado

El presidente <a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino</a> reiteró que en su administración no hay ni habrá una descentralización paralela para administrar los fondos de los municipios de Panamá.Mulino respondió a las criticas recibidas de diputados de la coalición Vamos, quienes han cuestionado la entrega de fondos algunos municipios del país.Tras la respuesta de Mulino en su conferencia de prensa semanal este jueves 4 de diciembre el ministro de Economía y Finanzas, <a href="/tag/-/meta/felipe-chapman">Felipe Chapman,</a> aseguró que las observaciones hechas por distintos sectores han sido tomadas con absoluta seriedad.El ministro señaló que desde el inicio de la administración se ha dejado claro que cualquier práctica que confunda la descentralización con el clientelismo político o que recuerde los esquemas del pasado será corregida.<b>'Nos tomamos con absoluta seriedad las observaciones formuladas y cuentan con la disposición de este gobierno y este ministro de actuar con transparencia en este proceso, así como para mejorar todos aquellos aspectos que así lo requieran.' </b>dijo Chapman.