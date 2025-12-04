MEF y Mulino aclaran que el uso de fondos municipales se rige por la ley y no por prácticas del pasado

El presidente José Raúl Mulino reiteró que en su administración no hay ni habrá una descentralización paralela para administrar los fondos de los municipios de Panamá. Mulino respondió a las criticas recibidas de diputados de la coalición Vamos, quienes han cuestionado la entrega de fondos algunos municipios del país. Tras la respuesta de Mulino en su conferencia de prensa semanal este jueves 4 de diciembre el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aseguró que las observaciones hechas por distintos sectores han sido tomadas con absoluta seriedad. El ministro señaló que desde el inicio de la administración se ha dejado claro que cualquier práctica que confunda la descentralización con el clientelismo político o que recuerde los esquemas del pasado será corregida. “Nos tomamos con absoluta seriedad las observaciones formuladas y cuentan con la disposición de este gobierno y este ministro de actuar con transparencia en este proceso, así como para mejorar todos aquellos aspectos que así lo requieran.” dijo Chapman.

Explicó que el país cuenta con un marco jurídico amplio para atender las necesidades de los municipios, sustentado en diversos mecanismos de financiamiento. Además, recordó que tanto la Constitución Política como la Ley 106 de 1973 establecen que el Estado debe complementar la gestión municipal cuando los recursos resulten insuficientes o existan razones de interés general.

Asimismo, detalló que la Ley 37 de 2009, en sus artículos 88 y 133, asigna al Ministerio de Economía y Finanzas la responsabilidad de garantizar las transferencias corrientes necesarias para que los municipios mantengan su estructura administrativa mínima obligatoria y puedan asumir nuevas competencias.