¿Dónde retirar placas y calcomanías de noviembre 2025? Alcaldía de Panamá activa entrega

La Alcaldía de Panamá recordó a los contribuyentes los requisitos necesarios para retirar las placas y calcomanías correspondientes a diciembre de 2025. La renovación aplica para vehículos registrados a nombre de personas naturales o jurídicas.<i>Documentos y condiciones obligatorias:</i><i>Mantener vigente el Certificado de Inspección Vehicular (Revisado).</i><i>Haber realizado el pago de la placa.</i><i>Estar Paz y Salvo con el Municipio de Panamá.</i><i>Presentar la cédula de identidad personal original y vigente; en el caso de extranjeros, pasaporte vigente.</i><i>Si el trámite lo realiza una persona distinta al propietario, se debe presentar:</i><i>Carta de autorización firmada por el dueño del vehículo.</i><i>Copia de la cédula del propietario.</i>