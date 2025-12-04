  1. Inicio
¿Dónde retirar placas y calcomanías de noviembre 2025? Alcaldía de Panamá activa entrega

La Alcaldía de Panamá informó que las calcomanías y placas de diciembre 2025 están disponibles.
Cedida
Emiliana Tuñón
  • 04/12/2025 09:08
La Alcaldía de Panamá recordó a los contribuyentes los requisitos necesarios para retirar las placas y calcomanías correspondientes a diciembre de 2025.

La Alcaldía de Panamá informó que ya se encuentran disponibles las placas y calcomanías correspondientes al mes de diciembre de 2025 para los propietarios de vehículos inscritos en este municipio.

El proceso de entrega se realiza en el Centro de Entrega de Placas y Calcomanías, ubicado en el Parque Francisco Arias Paredes, con un horario de atención de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Requisitos para retirar las placas y calcomanías de diciembre 2025

La Alcaldía de Panamá recordó a los contribuyentes los requisitos necesarios para retirar las placas y calcomanías correspondientes a diciembre de 2025. La renovación aplica para vehículos registrados a nombre de personas naturales o jurídicas.

Documentos y condiciones obligatorias:

Mantener vigente el Certificado de Inspección Vehicular (Revisado).

Haber realizado el pago de la placa.

Estar Paz y Salvo con el Municipio de Panamá.

Presentar la cédula de identidad personal original y vigente; en el caso de extranjeros, pasaporte vigente.

Si el trámite lo realiza una persona distinta al propietario, se debe presentar:

Carta de autorización firmada por el dueño del vehículo.

Copia de la cédula del propietario.

