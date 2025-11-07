¡Atención conductores! Alcaldía de Panamá inicia entrega de placas y calcomanías de noviembre 2025

La Alcaldía de Panamá informó que las placas y calcomanías correspondientes al mes de noviembre de 2025 se están entregando de manera puntual a los propietarios de vehículos inscritos en este municipio.

El Centro de Entrega de Placas y Calcomanías funciona en el Parque Francisco Arias Paredes, con horario de atención de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

La institución reiteró que, para retirar la placa o calcomanía, los contribuyentes deben contar con el Paz y Salvo Municipal, haber pagado el Impuesto Anual de Circulación y tener el Revisado Vehicular vigente.