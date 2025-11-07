  1. Inicio
PANAMÁ

¡Atención conductores! Alcaldía de Panamá inicia entrega de placas y calcomanías de noviembre 2025

La Alcaldía de Panamá hace llamado a los conductores a retirar las calcomanías y placas del mes de noviembre. Municipio de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 07/11/2025 09:03
La Alcaldía de Panamá anuncia entrega puntual de placas y calcomanías correspondientes a noviembre de 2025.

La Alcaldía de Panamá informó que las placas y calcomanías correspondientes al mes de noviembre de 2025 se están entregando de manera puntual a los propietarios de vehículos inscritos en este municipio.

El Centro de Entrega de Placas y Calcomanías funciona en el Parque Francisco Arias Paredes, con horario de atención de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

La institución reiteró que, para retirar la placa o calcomanía, los contribuyentes deben contar con el Paz y Salvo Municipal, haber pagado el Impuesto Anual de Circulación y tener el Revisado Vehicular vigente.

Pagos del Impuesto de Circulación disponibles en línea y de forma presencial

La Tesorería Municipal recordó que el pago del Impuesto Anual de Circulación puede efectuarse tanto en línea, a través de la banca digital, como de forma presencial en las agencias ubicadas en Crystal Plaza (Juan Díaz), Mega Mall (24 de Diciembre), Condesa de Gales (Las Cumbres) y en la sede del Hatillo.

La entidad exhortó a los conductores a cumplir con el pago a tiempo, ya que el incumplimiento puede generar sanciones por desacato, que ascienden a B/.52.60 para los sedanes y B/.54.20 para vehículos de doble tracción. Además, el Reglamento de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre establece multas adicionales por circular con placas o calcomanías vencidas.

