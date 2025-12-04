Casos de auxilios económicos: Contraloría detecta pérdidas por más de $52 millones y las envía a la Procuraduría

El contralor general de la República, Anel Flores, reveló la mañana de este jueves 4 de diciembre que se entregarán las auditorias de los llamados auxilios económicos entregados por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu), que suman un perjuicio económico al Estado panameño de más de 52 millones de dólares.

Flores explicó en una conferencia de prensa en la Presidencia de la República que el equipo de la Contraloría General de la República reviso más de 4 mil expedientes.

De acuerdo con Flores, este jueves se entregarán a la Procuraduría General de la Nación más de 2,860 auditorías.

Flores espera que la Procuraduría haga su labor y se pueden recuperar los más de 52 millones de dólares que perdió el Estado panameño.

El funcionario espera que “alguien pague por el mal uso de los dineros” de todos los panameños.

Por otro lado, el contralor indicó que la próxima semana se estarán entregando casi 18 auditorías a juntas comunales, que manejaron fondos de la descentralización.

Según Flores, en ese grupo de auditorías habrán algunas emblemáticas, debido a que los panameños desean saber que paso con su dinero.

Añadió que se sospecha que fueron ayudas durante el periodo electoral de 2024.

Además, se comenzarán los auditos solictados por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, sobre el uso de los 6.9 millones de dólares.