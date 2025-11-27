Contralor y Mulino responden sobre auditorías solicitadas por la Procuraduría, se priorizaran casos emblemáticos

El presidente de la República, José Raúl Mulino, y el contralor, Anel Flores, respondieron sobre las auditorías solicitadas por la Procuraduría General de la República.

Esta semana, el diputado Ernesto Cedeño compartió información de la Procuraduría que detallaba que la Contraloría solo había entregado 53 informes de auditoría, de 423 solicitadas por el Ministerio Público.

“Me estoy enterando”, afirmó Mulilno durante su conferencia semanal. “Pero las auditorías se entregan cuando están terminadas y a veces son procesos que toman su tiempo. Desconozco los pormenores”, aclaró, cediendo la palabra al contralor.

Flores compartió que se reunió con el procurador, Luis Gómez, para hablar del tema. “Yo estuve en comunicación ayer con el señor procurador y comenzamos a ver el tema de lo que se había declarado y creo que está tergiversando por algunos medios. Hemos entregado 111 auditorías a la fecha en el tiempo que llevamos en el puesto. Eso supera las 60 que fueron efectuadas en los últimos 5 años”, manifestó. “Hemos acordado con el señor procurador el día de ayer priorizar aquellos casos que son más emblemáticos y de mayor impacto para el erario público. Hemos estado trabajando muy de la mano, tenemos un equipo que se reúne todas las semanas a partir de hace un mes y hemos ido fluyendo en esa dirección. Creo que hay un interés marcado en ver cómo se separan las dos instituciones, cosa que no es cierta y no va a pasar”, enfatizó.