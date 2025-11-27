Jubilados y pensionados recibirán triple pago en diciembre: Conoce los detalles de los desembolsos

<b>Bono permanente</b>De acuerdo con la Ley 438 del 14 de junio de 2024 los beneficiarios recibirán un bono permanente anual de $140.00, distribuido en tres pagos a lo largo del año: $50.00 en abril, $50.00 en agosto y $40.00 en diciembre, conforme a lo establecido en la normativa vigente.La Caja de Seguro Social detalló que este bono no aplicará a las personas que se incorporaron a la planilla de pagos después de esa fecha, cuando fue promulgada la norma que respalda este beneficio económico.<b>Bono navideño</b>En cuanto al pago del bono navideño está respaldado por lo establecido en el artículo 193 de la Ley 51 de 2005 (Orgánica de la CSS) y en la Ley 70 del 6 de septiembre de 2011, que garantiza este beneficio para las personas jubiladas y pensionadas del país.Bono de $60.00: beneficiará a 320,403 pensionados, con un total de $19,197,086.43.Bono de B/.100.00: alcanzará a 59,924 pensionados, con un total de B/.5,985,300.00.