Información útil

Jubilados y pensionados recibirán triple pago en diciembre: Conoce los detalles de los desembolsos

Jubilados y pensionados de Panamá recibirán en diciembre un triple pago.
Jubilados y pensionados de Panamá recibirán en diciembre un triple pago. StockSnap / Pixabay
Por
Emiliana Tuñón
  • 27/11/2025 10:38
Los jubilados y pensionados de Panamá recibirán en diciembre un triple pago, incluyendo su quincena habitual, el bono permanente y el bono navideño.

Los jubilados y pensionados de Panamá recibirán en diciembre un triple pago, que incluye su quincena habitual, el último desembolso del bono permanente y el bono navideño. Los beneficiarios deberán esperar la confirmación de las fechas exactas de entrega de cada bono para saber en cuál de las dos quincenas se realizará cada pago.

La primera quincena de diciembre se pagará el viernes 5 de diciembre, fecha en la que los beneficiarios podrán disponer de sus fondos.

En cuanto a la segunda quincena, el pago se realizará el viernes 19 de diciembre mediante transferencia ACH, y el 22 de diciembre mediante cheque, siguiendo el calendario regular de desembolsos antes de las festividades de fin de año.

Detalles del desembolso del bono permanente y bono navideño

Bono permanente

De acuerdo con la Ley 438 del 14 de junio de 2024 los beneficiarios recibirán un bono permanente anual de $140.00, distribuido en tres pagos a lo largo del año: $50.00 en abril, $50.00 en agosto y $40.00 en diciembre, conforme a lo establecido en la normativa vigente.

La Caja de Seguro Social detalló que este bono no aplicará a las personas que se incorporaron a la planilla de pagos después de esa fecha, cuando fue promulgada la norma que respalda este beneficio económico.

Bono navideño

En cuanto al pago del bono navideño está respaldado por lo establecido en el artículo 193 de la Ley 51 de 2005 (Orgánica de la CSS) y en la Ley 70 del 6 de septiembre de 2011, que garantiza este beneficio para las personas jubiladas y pensionadas del país.

Bono de $60.00: beneficiará a 320,403 pensionados, con un total de $19,197,086.43.

Bono de B/.100.00: alcanzará a 59,924 pensionados, con un total de B/.5,985,300.00.

