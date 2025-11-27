Jubilados y pensionados recibirán triple pago en diciembre: Conoce los detalles de los desembolsos

Los jubilados y pensionados de Panamá recibirán en diciembre un triple pago, que incluye su quincena habitual, el último desembolso del bono permanente y el bono navideño. Los beneficiarios deberán esperar la confirmación de las fechas exactas de entrega de cada bono para saber en cuál de las dos quincenas se realizará cada pago. La primera quincena de diciembre se pagará el viernes 5 de diciembre, fecha en la que los beneficiarios podrán disponer de sus fondos. En cuanto a la segunda quincena, el pago se realizará el viernes 19 de diciembre mediante transferencia ACH, y el 22 de diciembre mediante cheque, siguiendo el calendario regular de desembolsos antes de las festividades de fin de año.

Detalles del desembolso del bono permanente y bono navideño