Pagos del Pase-U 2025: Ifarhu publica nuevo calendario de cobro

Para consultar el calendario completo, los interesados pueden acceder al sitio web oficial del Ifarhu.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) informó que continúa con el segundo pago del programa Pase-U 2025, que en esta ocasión se desarrollará en la Comarca Ngäbe Buglé.

Documentación indispensable para recibir el beneficio del PASE-U

La institución reiteró que, para retirar el pago del programa, se deberá presentar la siguiente documentación:

Cédula física vigente del estudiante, en buen estado, para facilitar la validación de la información al momento de entregar el cheque.

Cédula vigente del acudiente, también en buen estado.

En caso de que el representante legal del estudiante no pueda asistir personalmente, deberá enviar a la persona designada junto con:

Copia de la cédula (ambas caras) del representante legal, del estudiante beneficiario y de la persona autorizada para retirar.

Nota de autorización notariada, en la que el acudiente registrado designe a la persona que realizará el retiro del pago.

La nota deberá estar acompañada de la copia de la cédula del acudiente y de la persona autorizada.

Copia de la cédula juvenil del estudiante beneficiario.