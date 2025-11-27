Pagos del Pase-U 2025: Ifarhu publica nuevo calendario de cobro

La institución reiteró que, para retirar el pago del programa, se deberá presentar la siguiente documentación:<b>Cédula física vigente del estudiante</b>, en buen estado, para facilitar la validación de la información al momento de entregar el cheque.<b>Cédula vigente del acudiente</b>, también en buen estado.En caso de que el representante legal del estudiante no pueda asistir personalmente, deberá enviar a la persona designada junto con:Copia de la cédula (ambas caras) del representante legal, del estudiante beneficiario y de la persona autorizada para retirar.Nota de autorización notariada, en la que el acudiente registrado designe a la persona que realizará el retiro del pago.La nota deberá estar acompañada de la copia de la cédula del acudiente y de la persona autorizada.Copia de la cédula juvenil del estudiante beneficiario.