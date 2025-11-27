¡Orgullo panameño! Banda de Música La Primavera representa a Panamá en el Macy’s Thanksgiving Day Parade

La Banda de Música La Primavera, del Centro Educativo Bilingüe La Primavera de Santiago de Veraguas, viajó a Nueva York esta semana para convertirse en la primera banda escolar de Panamá y Centroamérica en participar en el histórico Macy’s Thanksgiving Day Parade, uno de los eventos más vistos de Estados Unidos.

La Banda de Música La Primavera está integrada por 200 estudiantes de entre 8 y 17 años, quienes expresaron gran entusiasmo y alegría por vivir esta experiencia única en un evento de talla mundial. Durante su estadía en Nueva York, los estudiantes fueron recibidos por la Sra. Jackie Carvalho y su familia en Mineola.

“Verlos desfilar por primera vez en el Macy’s Thanksgiving Day Parade es un momento inolvidable para todos nosotros. Han llevado nuestro ritmo, alegría y talento a uno de los escenarios más grandes del mundo. ¡Gracias por poner en alto el nombre de Panamá!”, destacó la Embajadora ante la Organización de los Estados, Ana Irene Delgado.

Esta es la segunda experiencia internacional de la Embajadora Delgado acompañando a la banda; la primera fue en 2013 en Londres, durante el Desfile de Año Nuevo, cuando participaron la Banda de Panamá.

El Consulado de Panamá en Nueva York y todas las misiones diplomáticas del país en Estados Unidos han acompañado y respaldado a los jóvenes durante toda la experiencia.