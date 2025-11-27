¡Orgullo panameño! Banda de Música La Primavera representa a Panamá en el Macy’s Thanksgiving Day Parade

<b>La Banda de Música La Primavera, del Centro Educativo Bilingüe La Primavera de Santiago de Veraguas</b>, viajó a Nueva York esta semana para convertirse en la primera banda escolar de Panamá y Centroamérica en participar en el histórico <i>Macy’s Thanksgiving Day Parade</i>, uno de los eventos más vistos de Estados Unidos.La Banda de Música La Primavera está integrada por 200 estudiantes de entre 8 y 17 años, quienes expresaron gran entusiasmo y alegría por vivir esta experiencia única en un evento de talla mundial. Durante su estadía en Nueva York, los estudiantes fueron recibidos por la Sra. Jackie Carvalho y su familia en Mineola.<i>'Verlos desfilar por primera vez en el Macy’s Thanksgiving Day Parade es un momento inolvidable para todos nosotros. Han llevado nuestro ritmo, alegría y talento a uno de los escenarios más grandes del mundo. ¡Gracias por poner en alto el nombre de Panamá!'</i>, destacó la Embajadora ante la Organización de los Estados, Ana Irene Delgado.Esta es la segunda experiencia internacional de la Embajadora Delgado acompañando a la banda; la primera fue en 2013 en Londres, durante el Desfile de Año Nuevo, cuando participaron la Banda de Panamá.El Consulado de Panamá en Nueva York y todas las misiones diplomáticas del país en Estados Unidos han acompañado y respaldado a los jóvenes durante toda la experiencia.