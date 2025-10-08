Ulpiano Vergara llevará el alma típica al Panamanian Parade Festival Stage en Nueva York

El folclore panameño cruzará fronteras, este fin de semana, cuando el <b><a href="/tag/-/meta/ulpiano-vergara">reconocido acordeonista Ulpiano Vergara </a></b>se presente en el <b>Panamanian Parade Festival Stage</b>, uno de los eventos más esperados por la comunidad panameña residente en Nueva York, Estados Unidos.El festival, organizado por el <b>Day of Independence Committee of Panamanians in New York Inc.</b>, celebrará este <b>s</b><b>ábado 11 de octubre, de 1:30 p.m. a 6:00 p.m</b>, en la intersección de Eastern Parkway y Classon Ave, en Brooklyn. Este año, el encuentro conmemora 3<b>0 años de cultura, orgullo y tradición</b>, destacando la herencia panameña a través de la música, el arte y la danza.La jornada contará con una destacada lista de invitados especiales provenientes de Panamá, entre ellos <b>The Beachers, el Conjunto Típico del <a href="/tag/-/meta/micultura-ministerio-de-cultura">Ministerio de Cultura</a>, la reconocida cantante Idania Dowman, 'La Dama del Jazz'</b>y por supuesto, <b><a href="/tag/-/meta/ulpiano-vergara">Ulpiano Vergara</a></b>, quien será uno de los grandes protagonistas de la jornada. quienes se encargarán de poner ritmo, sabor y sentimiento patrio al encuentro.