Ulpiano Vergara llevará el alma típica al Panamanian Parade Festival Stage en Nueva York

El folclore panameño cruzará fronteras, este fin de semana, cuando el reconocido acordeonista Ulpiano Vergara se presente en el Panamanian Parade Festival Stage, uno de los eventos más esperados por la comunidad panameña residente en Nueva York, Estados Unidos.

El festival, organizado por el Day of Independence Committee of Panamanians in New York Inc., celebrará este sábado 11 de octubre, de 1:30 p.m. a 6:00 p.m, en la intersección de Eastern Parkway y Classon Ave, en Brooklyn. Este año, el encuentro conmemora 30 años de cultura, orgullo y tradición, destacando la herencia panameña a través de la música, el arte y la danza.

La jornada contará con una destacada lista de invitados especiales provenientes de Panamá, entre ellos The Beachers, el Conjunto Típico del Ministerio de Cultura, la reconocida cantante Idania Dowman, “La Dama del Jazz”y por supuesto, Ulpiano Vergara, quien será uno de los grandes protagonistas de la jornada. quienes se encargarán de poner ritmo, sabor y sentimiento patrio al encuentro.