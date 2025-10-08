  1. Inicio
PANAMÁ

Ulpiano Vergara llevará el alma típica al Panamanian Parade Festival Stage en Nueva York

El evento busca reunir a la comunidad panameña residente en Nueva York y al público en general para rendir homenaje a la independencia y las raíces culturales del istmo
Tomada de red social "Ulpiano Vergara"
Por
Deborah Peña
  • 08/10/2025 13:13
La jornada contará con una destacada lista de invitados especiales provenientes de Panamá

El folclore panameño cruzará fronteras, este fin de semana, cuando el reconocido acordeonista Ulpiano Vergara se presente en el Panamanian Parade Festival Stage, uno de los eventos más esperados por la comunidad panameña residente en Nueva York, Estados Unidos.

El festival, organizado por el Day of Independence Committee of Panamanians in New York Inc., celebrará este sábado 11 de octubre, de 1:30 p.m. a 6:00 p.m, en la intersección de Eastern Parkway y Classon Ave, en Brooklyn. Este año, el encuentro conmemora 30 años de cultura, orgullo y tradición, destacando la herencia panameña a través de la música, el arte y la danza.

La jornada contará con una destacada lista de invitados especiales provenientes de Panamá, entre ellos The Beachers, el Conjunto Típico del Ministerio de Cultura, la reconocida cantante Idania Dowman, “La Dama del Jazz”y por supuesto, Ulpiano Vergara, quien será uno de los grandes protagonistas de la jornada. quienes se encargarán de poner ritmo, sabor y sentimiento patrio al encuentro.

Con más de cinco décadas de trayectoria, Vergara es considerado una de las figuras más emblemáticas del género típico panameño. Su participación promete llenar de nostalgia, ritmo y patriotismo a los asistentes, quienes podrán disfrutar de clásicos que representan el sentir de las fiestas del interior del país.

El evento busca reunir a la comunidad panameña residente en Nueva York y al público en general para rendir homenaje a la independencia y las raíces culturales del istmo. A través de la música, el baile y la gastronomía típica, los asistentes podrán disfrutar de una experiencia que celebra la identidad panameña más allá de las fronteras.

El comité organizador invita a todos a ser parte de esta gran fiesta cultural y a celebrar con orgullo los 30 años del Panamanian Parade, un símbolo de unidad, herencia y amor por Panamá.

