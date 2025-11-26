Thomas Christiansen y su conmovedora carta tras la clasificación de Panamá al Mundial 2026

Ha pasado ya casi una semana desde el emocionante <b>18 de noviembre</b>, cuando la selección de <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/deportes/futbol/panama-al-mundial-se-logro-la-epica-y-esperada-clasificacion-EJ17691498" target="_blank">Panamá logró vencer a El Salvador y obtener así su segunda clasificación a un Mundial de la FIFA.</a></b>Luego de las emociones y los reconocimientos, <b><a href="/tag/-/meta/thomas-christiansen">Thomas Christiansen</a></b>, director técnico de la selección de Panamá, ha decidido dedicar unas emotivas palabras tras lograr la victoria esperada.Era el año 2020 cuando <b>Christiansen</b> llegó para <b>hacerse</b> cargo de la selección canalera. El objetivo era <b>claro</b>: clasificar a la selección a Catar 2022. Sin embargo, no se logró.