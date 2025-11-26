  1. Inicio
Thomas Christiansen y su conmovedora carta tras la clasificación de Panamá al Mundial 2026

Thomas Christiansen, quien dirige desde agosto de 2020 a la selección de Panamá, se convierte en el técnico en llevar al equipo a un segundo Mundial de la FIFA.
Por
Redacción
  • 26/11/2025 20:47
El director técnico de la selección de Panamá, Thomas Christiansen, ha decidido dedicar algunas palabras tras lograr la anhelada clasificación al Mundial 2026.

Ha pasado ya casi una semana desde el emocionante 18 de noviembre, cuando la selección de Panamá logró vencer a El Salvador y obtener así su segunda clasificación a un Mundial de la FIFA.

Luego de las emociones y los reconocimientos, Thomas Christiansen, director técnico de la selección de Panamá, ha decidido dedicar unas emotivas palabras tras lograr la victoria esperada.

Era el año 2020 cuando Christiansen llegó para hacerse cargo de la selección canalera. El objetivo era claro: clasificar a la selección a Catar 2022. Sin embargo, no se logró.

Fue un trago amargo para todos, pero siguió al frente del equipo y ahora se dirigen al segundo Mundial en la historia del fútbol panameño.

La emotiva carta de Thomas Christiansen para celebrar la clasificación al Mundial 2026

Estas son las palabras que escribió el director técnico de Panamá en su cuenta de Instagram, junto a varias imágenes de ese memorable 18 de noviembre, que se convierte en otra fecha histórica.

Agradecimiento a la Federación y a la afición

Son muchos los momentos increíbles que hemos vivido durante estos últimos años. No tengo suficientes palabras para agradecer a la Federación por darme la oportunidad de guiar a esta selección, y a los diferentes departamentos por ofrecer siempre su mejor versión, apoyándonos para que estuviéramos en las mejores condiciones.

A la afición por no dejar creer y alentarnos cuando más lo necesitábamos.

Su recorrido con la selección de Panamá

Hemos crecido en la región. Hemos participado en Nations League, en Copas Oro, en Copa América y, en algunas de ellas, llegando a finales o pasando históricamente de ronda. Todo esto ha sido fruto de un trabajo constante para alcanzar la meta final: el Mundial 2026.

Me siento muy orgulloso del crecimiento de los jugadores en todos los ámbitos, y de la unión de todo el grupo. Es un placer trabajar con cada uno de ellos.

Reconocimiento a su cuerpo técnico

Quiero hacer una mención especial a mi cuerpo técnico y a nuestras familias, por el gran sacrificio que han hecho y que, gracias a Dios, ha dado frutos. Ha sido un trabajo incansable y una dedicación que no puedo dejar de reconocer.

A mi familia, GRACIAS, por compartir conmigo esta pasión, por tantas videollamadas para sentirnos cerca y, especialmente, a mi esposa, por guiarme, protegerme y sacar siempre lo mejor de mí.

