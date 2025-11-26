Thomas Christiansen y su conmovedora carta tras la clasificación de Panamá al Mundial 2026

Ha pasado ya casi una semana desde el emocionante 18 de noviembre, cuando la selección de Panamá logró vencer a El Salvador y obtener así su segunda clasificación a un Mundial de la FIFA. Luego de las emociones y los reconocimientos, Thomas Christiansen, director técnico de la selección de Panamá, ha decidido dedicar unas emotivas palabras tras lograr la victoria esperada. Era el año 2020 cuando Christiansen llegó para hacerse cargo de la selección canalera. El objetivo era claro: clasificar a la selección a Catar 2022. Sin embargo, no se logró.

Fue un trago amargo para todos, pero siguió al frente del equipo y ahora se dirigen al segundo Mundial en la historia del fútbol panameño. La emotiva carta de Thomas Christiansen para celebrar la clasificación al Mundial 2026 Estas son las palabras que escribió el director técnico de Panamá en su cuenta de Instagram, junto a varias imágenes de ese memorable 18 de noviembre, que se convierte en otra fecha histórica.

Agradecimiento a la Federación y a la afición Son muchos los momentos increíbles que hemos vivido durante estos últimos años. No tengo suficientes palabras para agradecer a la Federación por darme la oportunidad de guiar a esta selección, y a los diferentes departamentos por ofrecer siempre su mejor versión, apoyándonos para que estuviéramos en las mejores condiciones. A la afición por no dejar creer y alentarnos cuando más lo necesitábamos. Su recorrido con la selección de Panamá Hemos crecido en la región. Hemos participado en Nations League, en Copas Oro, en Copa América y, en algunas de ellas, llegando a finales o pasando históricamente de ronda. Todo esto ha sido fruto de un trabajo constante para alcanzar la meta final: el Mundial 2026. Me siento muy orgulloso del crecimiento de los jugadores en todos los ámbitos, y de la unión de todo el grupo. Es un placer trabajar con cada uno de ellos.