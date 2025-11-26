Mesa de salario mínimo sigue sin definir ajuste; análisis se centra en mipymes e informalidad

La <b>Comisión Nacional de Salario Mínimo</b> avanzó este miércoles en las discusiones para <b>definir un posible ajuste a las tasas salariales que regirán en el país</b>, en un proceso que el <b><a href="/tag/-/meta/mitradel-ministerio-de-trabajo-y-desarrollo-laboral">Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel)</a></b> calificó como 'responsable' y orientado a fortalecer la justicia social y laboral.Al concluir la tercera reunión ordinaria de la mesa, la viceministra Ana Gabriela Soberón informó que los comisionados<b> analizaron diversas ponencias técnicas y sostuvieron debates 'de mucha altura', enfocados en aspectos económicos</b>, sociales y en las necesidades específicas por región.Soberón explicó que la comisión aún tiene dos sesiones más para continuar con el análisis, y que durante la jornada de este miércoles <b>se evaluó la situación actual de las micro, pequeñas y medianas empresas, los niveles de informalidad y el comportamiento del mercado laboral</b>.Las reuniones se realizan en la sede del Mitradel por instrucciones de la ministra <b><a href="/tag/-/meta/jackeline-munoz">Jackeline Muñoz</a></b>, con el objetivo de establecer un diagnóstico claro sobre la realidad del país antes de tomar decisiones. La viceministra subrayó que <b>será responsabilidad de los sectores trabajador y empleador evaluar los indicadores socioeconómicos para definir las nuevas tasas del salario mínimo</b>.Soberón reiteró que <b>hasta el momento no se ha propuesto ninguna cifra o monto</b>, ya que la mesa continúa en fase inicial de revisión y diálogo. La fecha límite para presentar una recomendación final es el <b>10 de diciembre</b>.Actualmente, el Decreto Ejecutivo de Salario Mínimo contempla <b>59 tasas</b> distribuidas en <b>74 actividades económicas</b>, con un salario mínimo promedio de <b>$636,80 mensuales</b>. Cualquier ajuste dependerá de factores como la región, el sector económico y el tamaño de la empresa.