Idaan: Planta potabilizadora Rufina Alfaro suspenderá operaciones, ¿días y áreas afectadas?

La planta potabilizadora Rufina Alfaro, en Los Santos, suspenderá operaciones, según informó el Idaan.
  • 26/11/2025 19:47
El Idaan avisa a la comunidad sobre la suspensión de operaciones en la potabilizadora Rufina Alfaro, en la provincia de Los Santos.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ha emitido un aviso para informar a la comunidad de la provincia de Los Santos sobre la suspensión temporal de las operaciones en la Planta Potabilizadora Rufina Alfaro este jueves 27 de noviembre.

El horario de la suspensión será desde las 9:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

La interrupción programada se debe a trabajos esenciales de mejora: la instalación y puesta en funcionamiento de nuevos cables eléctricos. Estos cables alimentarán los Centros de Control de Motores (CCM), lo cual es una fase preparatoria crucial para la futura puesta en marcha de los nuevos equipos de bombeo en la toma de agua cruda.

Sectores afectados por la interrupción del servicio

El servicio de agua potable se verá interrumpido en las siguientes áreas:

Los Olivos

El Bongo

Llano Largo

La Villa de Los Santos

El Ejido

Santa Ana

Guararé

Las Tablas

Las Palmitas

El IDAAN agradece la comprensión de todos los usuarios mientras se desarrollan estas labores que buscan mejorar la capacidad operativa de la planta.

