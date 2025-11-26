Idaan: Planta potabilizadora Rufina Alfaro suspenderá operaciones, ¿días y áreas afectadas?

El <b><a href="/tag/-/meta/idaan-instituto-de-acueductos-y-alcantarillados-nacionales">Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales</a></b> ha emitido un aviso para informar a la comunidad de la provincia de Los Santos sobre la <b>suspensión temporal</b> de las operaciones en la <b>Planta Potabilizadora Rufina Alfaro</b> este <b>jueves 27 de noviembre</b>.<b>El horario de la suspensión será desde las 9:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.</b>La interrupción programada se debe a trabajos esenciales de mejora: la instalación y puesta en funcionamiento de nuevos cables eléctricos. <b>Estos cables alimentarán los Centros de Control de Motores (CCM), </b>lo cual es una fase preparatoria crucial para la futura puesta en marcha de los nuevos equipos de bombeo en la toma de agua cruda.