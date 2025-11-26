Idaan: Planta potabilizadora Rufina Alfaro suspenderá operaciones, ¿días y áreas afectadas?

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ha emitido un aviso para informar a la comunidad de la provincia de Los Santos sobre la suspensión temporal de las operaciones en la Planta Potabilizadora Rufina Alfaro este jueves 27 de noviembre.

El horario de la suspensión será desde las 9:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

La interrupción programada se debe a trabajos esenciales de mejora: la instalación y puesta en funcionamiento de nuevos cables eléctricos. Estos cables alimentarán los Centros de Control de Motores (CCM), lo cual es una fase preparatoria crucial para la futura puesta en marcha de los nuevos equipos de bombeo en la toma de agua cruda.