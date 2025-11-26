Selección de Panamá ya tiene a sus 12 guerreros para clasificatorio del Mundial

¡A la cancha! La <b><a href="/tag/-/meta/fepaba-federacion-panamena-de-baloncesto">Federación Panameña de Baloncesto (FEPABA)</a></b> ha revelado el listado definitivo de los <b>12 jugadores convocados</b> que representarán a la selección de Panamá en la primera ventana del clasificatorio para el Mundial de la FIBA Catar 2027. La <b><a href="/tag/-/meta/seleccion-de-panama-de-baloncesto">selección de baloncesto de Panamá</a></b>, conocida como 'La Roja Sin Mangas', inicia su camino rumbo a Catar enfrentando a Uruguay.