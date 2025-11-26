Selección de Panamá ya tiene a sus 12 guerreros para clasificatorio del Mundial

¡A la cancha! La Federación Panameña de Baloncesto (FEPABA) ha revelado el listado definitivo de los 12 jugadores convocados que representarán a la selección de Panamá en la primera ventana del clasificatorio para el Mundial de la FIBA Catar 2027.

La selección de baloncesto de Panamá, conocida como “La Roja Sin Mangas”, inicia su camino rumbo a Catar enfrentando a Uruguay.