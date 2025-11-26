  1. Inicio
BALONCESTO

Selección de Panamá ya tiene a sus 12 guerreros para clasificatorio del Mundial

La selección de Panamá se alista para la Primera ventana del Clasificatorio al Mundial de FIBA Catar 2027.
La selección de Panamá se alista para la Primera ventana del Clasificatorio al Mundial de FIBA Catar 2027. fepabapma
Por
Redacción
  • 26/11/2025 19:21
La selección de Panamá ya está lista para iniciar su camino en el clasificatorio rumbo al Mundial Catar 2027.

¡A la cancha! La Federación Panameña de Baloncesto (FEPABA) ha revelado el listado definitivo de los 12 jugadores convocados que representarán a la selección de Panamá en la primera ventana del clasificatorio para el Mundial de la FIBA Catar 2027.

La selección de baloncesto de Panamá, conocida como “La Roja Sin Mangas”, inicia su camino rumbo a Catar enfrentando a Uruguay.

¿Quiénes conforman la selección de baloncesto de Panamá?

Los jugadores seleccionados por el cuerpo técnico, liderado por el argentino Gonzalo García, incluye a:

Jhivvan Jackson (56)

Akil Mitchell (7)

Trevor Gaskins (5)

Eric Romero (16)

Ricardo Lindo (0)

Ezequiel Bell (29)

Danjel Giron (27)

Gil Atencio (21)

Jonathan Salazar (19)

Justin Quintero (10)

Roberto Armstrong (11)

Amilcar Sanchez (23)

¿Cuándo son los partidos de Panamá para clasificar al Mundial Catar 2027?

El primer encuentro de la selección de Panamá se disputará en casa, el 27 de noviembre en la Ciudad de Panamá, cuando recibirá a Uruguay en la Arena Roberto Durán.

En la segunda fecha, el equipo panameño viajará a Montevideo, Uruguay, para el enfrentamiento pautado para el 30 de noviembre, cerrando así la primera ventana de los clasificatorios al Mundial FIBA Catar 2027.

