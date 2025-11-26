Washington reconoce a Panamá por respaldar histórica resolución sobre Gaza

La Misión de <b><a href="/tag/-/meta/estados-unidos">Estados Unidos</a></b> ante las<b><a href="/tag/-/meta/onu-organizacion-de-las-naciones-unidas"> Naciones Unidas</a></b> expresó su <i>'agradecimiento personal' </i>al <b><a href="/tag/-/meta/gobierno-de-panama">Gobierno de Panamá </a></b>por respaldar la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU, que <b>avala el Plan Integral del presidente <a href="/tag/-/meta/donald-trump">Donald Trump</a> para poner fin al conflicto en Gaza</b>.En una carta fechada el <b>24 de noviembre de 2025</b> y dirigida al representante permanente de Panamá ante la ONU, <b><a href="/tag/-/meta/eloy-alfaro-de-alba">Eloy Alfaro de Alba</a></b>, el embajador estadounidense <b>Michael G. Waltz</b> destacó que la adopción de la resolución marca <i>'un paso verdaderamente histórico'</i>, al romper con enfoques previos <i>'que no habían dado resultados'</i>.Según el diplomático, la resolución abre la puerta a una nueva estrategia para abordar la crisis en Gaza y busca implementar la visión planteada por Washington.<i> 'Con su ayuda, convertiremos esta visión en realidad'</i>, señaló Waltz en la misiva.El embajador también reconoció que el proceso hacia una solución duradera 'no es fácil', pero subrayó que Estados Unidos valora que Panamá respalde este esfuerzo. <i>'Agradecemos contar con usted a nuestro lado'</i>, afirmó, al tiempo que expresó su <b>confianza en que la cooperación entre ambos países continuará en su objetivo </b>de promover <i>'un Oriente Medio más pacífico, próspero y estable'</i>.