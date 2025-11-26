Washington reconoce a Panamá por respaldar histórica resolución sobre Gaza

La Misión de Estados Unidos ante las Naciones Unidas expresó su “agradecimiento personal” al Gobierno de Panamá por respaldar la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU, que avala el Plan Integral del presidente Donald Trump para poner fin al conflicto en Gaza.

En una carta fechada el 24 de noviembre de 2025 y dirigida al representante permanente de Panamá ante la ONU, Eloy Alfaro de Alba, el embajador estadounidense Michael G. Waltz destacó que la adopción de la resolución marca “un paso verdaderamente histórico”, al romper con enfoques previos “que no habían dado resultados”.

Según el diplomático, la resolución abre la puerta a una nueva estrategia para abordar la crisis en Gaza y busca implementar la visión planteada por Washington. “Con su ayuda, convertiremos esta visión en realidad”, señaló Waltz en la misiva.

El embajador también reconoció que el proceso hacia una solución duradera “no es fácil”, pero subrayó que Estados Unidos valora que Panamá respalde este esfuerzo.

“Agradecemos contar con usted a nuestro lado”, afirmó, al tiempo que expresó su confianza en que la cooperación entre ambos países continuará en su objetivo de promover “un Oriente Medio más pacífico, próspero y estable”.