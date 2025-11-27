Eros Ramazzotti celebra 40 años de carrera con un nuevo disco y anuncia una gira mundial para el 2026

El cantante Eros Ramazzotti cumple 40 años de trayectoria artística <b>con un nuevo disco en el que reversiona el sencillo que lo lanzó definitivamente a la fama mundial en el año 1985 ‘Una historia importante’</b>. En el disco homónimo además<b> remasteriza sus canciones famosas como ‘Una emoción para siempre’, ‘Si bastasen un par de canciones’, ‘Fuego en el fuego’ y ‘Otra como tú’ con diversos artistas prominentes de la escena musical como la puertorriqueña Kany García, el italiano Andrea Bocelli, la argentina Lali, y el mexicano Carín León. Otra colaboración destacada es con la intérprete Alicia Keys, con quien versionó nuevamente el tema ‘La Aurora’</b>, y ‘Buona stella’, una canción inédita coescrita e interpretada junto con la artista Elisa.