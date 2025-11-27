Maduro ordena a la Fuerza Armada estar ‘lista para defender la patria’ ante tensiones en el Caribe

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/nicolas-maduro" target="_blank">Nicolás Maduro</a> afirmó que Venezuela ha logrado <b>'una victoria de la paz sobre el fascismo interno y externo'</b> durante un acto con motivo del <b>105 aniversario de la Fundación de la Aviación Militar</b> y los 33 años de la transformación bolivariana de esa institución castrense.'<i>Les pido estar siempre listos para defender nuestros derechos como nación, como patria libre y soberana</i>', expresó, en un mensaje dirigido a reforzar la cohesión militar en medio del despliegue de tropas estadounidenses al sur del Mar Caribe.Durante su intervención, Maduro pidió a los miembros de la Fuerza Armada mantenerse 'imperturbables en su serenidad, alertas, listos y dispuestos' a defender los derechos del país. Ante oficiales, soldados y personal de la Aviación Militar Bolivariana, Maduro sostuvo que '<b>la independencia y la paz son patrimonio indivisible de la existencia de nuestra República, por ahora y por siempre</b>', al destacar lo que describió como la resistencia del país frente a amenazas internas y presiones internacionales.