Maduro ordena a la Fuerza Armada estar ‘lista para defender la patria’ ante tensiones en el Caribe

Nicolás Maduro afirmó que Venezuela ha logrado “una victoria de la paz sobre el fascismo interno y externo” durante un acto con motivo del 105 aniversario de la Fundación de la Aviación Militar y los 33 años de la transformación bolivariana de esa institución castrense.

“Les pido estar siempre listos para defender nuestros derechos como nación, como patria libre y soberana”, expresó, en un mensaje dirigido a reforzar la cohesión militar en medio del despliegue de tropas estadounidenses al sur del Mar Caribe.

Durante su intervención, Maduro pidió a los miembros de la Fuerza Armada mantenerse “imperturbables en su serenidad, alertas, listos y dispuestos” a defender los derechos del país.

Ante oficiales, soldados y personal de la Aviación Militar Bolivariana, Maduro sostuvo que “la independencia y la paz son patrimonio indivisible de la existencia de nuestra República, por ahora y por siempre”, al destacar lo que describió como la resistencia del país frente a amenazas internas y presiones internacionales.