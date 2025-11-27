  1. Inicio
  2. >  Mundo
Mundo

Maduro ordena a la Fuerza Armada estar ‘lista para defender la patria’ ante tensiones en el Caribe

Las declaraciones de Maduro se conocen el mismo día que Venezuela revocó las concesiones de operación de seis aerolíneas.
Las declaraciones de Maduro se conocen el mismo día que Venezuela revocó las concesiones de operación de seis aerolíneas. EFE
Por
Manuel Vega Loo
  • 27/11/2025 15:06
Durante su intervención, Maduro pidió a los miembros de la Fuerza Armada mantenerse ‘imperturbables en su serenidad y alertas’

Nicolás Maduro afirmó que Venezuela ha logrado “una victoria de la paz sobre el fascismo interno y externo” durante un acto con motivo del 105 aniversario de la Fundación de la Aviación Militar y los 33 años de la transformación bolivariana de esa institución castrense.

Les pido estar siempre listos para defender nuestros derechos como nación, como patria libre y soberana”, expresó, en un mensaje dirigido a reforzar la cohesión militar en medio del despliegue de tropas estadounidenses al sur del Mar Caribe.

Durante su intervención, Maduro pidió a los miembros de la Fuerza Armada mantenerse “imperturbables en su serenidad, alertas, listos y dispuestos” a defender los derechos del país.

Ante oficiales, soldados y personal de la Aviación Militar Bolivariana, Maduro sostuvo que “la independencia y la paz son patrimonio indivisible de la existencia de nuestra República, por ahora y por siempre”, al destacar lo que describió como la resistencia del país frente a amenazas internas y presiones internacionales.

Además, aseguró que la Aviación Militar cumple un rol esencial en la protección de la soberanía y reiteró su llamado a la unidad y disciplina dentro del cuerpo castrense.

Las declaraciones de Maduro se conocen el mismo día que Venezuela revocó las concesiones de operación de seis aerolíneas, entre ellas Iberia, tras la suspensión de sus vuelos desde y hacia el principal aeropuerto internacional del país.

Según un comunicado del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), la medida se adoptó porque estas compañías “se sumaron a acciones de terrorismo de Estado promovidas por Estados Unidos”, al suspender de manera unilateral sus operaciones aerocomerciales.

El INAC anunció la “revocación de la concesión” a Iberia, TAP Air Portugal, Turkish Airlines, Avianca, LATAM Airlines Colombia y la brasileña GOL.

En contraste, aerolíneas como Copa Airlines, Wingo, Boliviana de Aviación, Satena y las venezolanas Avior y Conviasa mantienen sus operaciones con normalidad.

Venezuela insistió en que la decisión responde a la supuesta alineación de esas compañías con las advertencias emitidas por Estados Unidos sobre riesgos de seguridad en el espacio aéreo venezolano.

Expertos citados por medios europeos advirtieron que la revocación podría profundizar el aislamiento del país y reducir significativamente su conectividad aérea en una temporada clave como la Navidad.

Lo Nuevo