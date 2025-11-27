Venezuela revoca concesiones a seis aerolíneas tras suspender vuelos; Copa mantiene operaciones

El Gobierno de Venezuela revocó las concesiones de operación de seis aerolíneas, entre ellas Iberia, tras la suspensión de sus vuelos desde y hacia el principal aeropuerto internacional del país.

Según un comunicado del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), la medida se adoptó porque estas compañías “se sumaron a acciones de terrorismo de Estado promovidas por Estados Unidos”, al suspender de manera unilateral sus operaciones aerocomerciales.

El INAC anunció la “revocación de la concesión” a Iberia, TAP Air Portugal, Turkish Airlines, Avianca, LATAM Airlines Colombia y la brasileña GOL. En contraste, aerolíneas como Copa Airlines, Wingo, Boliviana de Aviación, Satena y las venezolanas Avior y Conviasa mantienen sus operaciones con normalidad.

El Gobierno venezolano insistió en que la decisión responde a la supuesta alineación de esas compañías con las advertencias emitidas por Estados Unidos sobre riesgos de seguridad en el espacio aéreo venezolano.

Expertos citados por medios europeos advirtieron que la revocación podría profundizar el aislamiento del país y reducir significativamente su conectividad aérea en una temporada clave como la Navidad.

Durante su programa Con el mazo dando, el dirigente oficialista Diosdado Cabello cuestionó la suspensión de vuelos, afirmando que la alerta de Estados Unidos abarca también a otros países de la región, pero que esas mismas compañías “siguen volando a esos destinos sin ningún tipo de problema”.