Clima en Panamá: Pronóstico para este jueves 27 de noviembre

La meteoróloga <b>Pilar López, del<a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama"> Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá,</a></b> informó que para<b> este jueves,</b> en horas de la <b>mañana,</b> se esperan <b>lluvias</b> y <b>aguaceros de variada intensidad</b> en el área del <b>Caribe</b>, especialmente en <b>Costa Abajo de Colón</b>, <b>Norte de Veraguas</b> y <b>Ngäbe Buglé</b>. En el <b>Pacífico</b>, se prevén algunas lluvias en las <b>tierras altas de Chiriquí</b>, zonas norte de <b>Coclé</b>, <b>Panamá Oeste</b>, <b>Panamá</b> y <b>Panamá Este</b>, además de lluvias ocasionales hacia el <b>Oriente</b> del país.Para la <b>tarde</b>, se anticipan lluvias ocasionales en la vertiente del <b>Caribe</b>, con <b>actividad eléctrica</b> en <b>Costa Abajo de Colón</b> y <b>Bocas del Toro</b>. En el <b>Pacífico</b>, se esperan <b>aguaceros de variada intensidad</b> hacia la <b>península de Azuero</b> y <b>Veraguas</b>, además de <b>fuertes aguaceros</b> en la <b>región metropolitana</b>, <b>Panamá Este</b> y zonas de las <b>comarcas</b>, donde estos eventos de tormentas tendrán mayor concentración.Durante la <b>noche</b>, se reactivarán los eventos de <b>tormentas</b>, especialmente en <b>Colón</b> y áreas de <b>Bocas del Toro</b>, acompañados de actividad eléctrica. También se prevén tormentas hacia el <b>Oriente</b> del país y <b>Panamá Este</b>.Las <b>temperaturas</b> oscilarán entre <b>26°C y 32°C</b> a nivel nacional. Los <b>índices de radiación ultravioleta</b> se mantendrán entre <b>moderados y altos</b>. Las <b>condiciones marítimas</b> serán de <b>precaución</b> en el <b>Caribe</b> debido a la velocidad del viento y la altura de las olas, mientras que en el <b>Pacífico</b> se mantendrán <b>favorables</b>. Continúan vigentes los <b>avisos de vigilancia</b> por <b>lluvias y tormentas significativas</b> y por <b>altura de olas</b> en el Caribe.