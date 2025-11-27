Clima en Panamá: Pronóstico para este jueves 27 de noviembre

La meteoróloga Pilar López, del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, informó que para este jueves, en horas de la mañana, se esperan lluvias y aguaceros de variada intensidad en el área del Caribe, especialmente en Costa Abajo de Colón, Norte de Veraguas y Ngäbe Buglé.

En el Pacífico, se prevén algunas lluvias en las tierras altas de Chiriquí, zonas norte de Coclé, Panamá Oeste, Panamá y Panamá Este, además de lluvias ocasionales hacia el Oriente del país.

Para la tarde, se anticipan lluvias ocasionales en la vertiente del Caribe, con actividad eléctrica en Costa Abajo de Colón y Bocas del Toro.

En el Pacífico, se esperan aguaceros de variada intensidad hacia la península de Azuero y Veraguas, además de fuertes aguaceros en la región metropolitana, Panamá Este y zonas de las comarcas, donde estos eventos de tormentas tendrán mayor concentración.

Durante la noche, se reactivarán los eventos de tormentas, especialmente en Colón y áreas de Bocas del Toro, acompañados de actividad eléctrica. También se prevén tormentas hacia el Oriente del país y Panamá Este.

Las temperaturas oscilarán entre 26°C y 32°C a nivel nacional. Los índices de radiación ultravioleta se mantendrán entre moderados y altos.

Las condiciones marítimas serán de precaución en el Caribe debido a la velocidad del viento y la altura de las olas, mientras que en el Pacífico se mantendrán favorables. Continúan vigentes los avisos de vigilancia por lluvias y tormentas significativas y por altura de olas en el Caribe.