Mulino aclara que diputados en Taiwán carecen de capacidad legal para pronunciarse sobre asuntos del Ejecutivo

El presidente José Raúl Mulino declaró la mañana de este jueves 27 de noviembre en su conferencia de prensa semanal que los diputados que se encuentran de gira por Taiwán no tienen ninguna facultad para ofrecer las declaraciones referentes al país.

“Leí con sorpresa las expresiones de los diputados... no tienen ninguna facultad para decir lo que están diciendo”, reiteró.

Mulino recordó que los ocho diputados que se encuentran de gira por Taiwán no tienen la capacidad legal para ofrecer declaraciones sobre temas relacionados con el Ejecutivo.

El mandatario enfatizó que esos temas los habla el Órgano Ejecutivo con los países, en una clara alusión, por ejemplo, a que el diputado Betserai Richards, declaró que Taiwán estaba interesado en abrir una Oficina Comercial en Panamá.

La semana pasada el vicecanciller Carlos Hoyos declaró que la administración Mulino no estaba interesado en abrir una Oficina Comercial en Panamá.

Además, el mandatario recordó que los temas referentes a Panamá son tratados a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.

“Para los efectos de mi Gobierno son declaraciones que no tienen ninguna obligación ni ningún sentido”, manifestó Mulino, quien desde un principio se mostró contrario a esta gira del grupo de diputados por la libre postulación.

“Ellos van allá, espero, como dije, que gocen Taiwán... disfruten Taiwán”, planteó.