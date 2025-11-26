Betserai Richards: ‘Taiwán quiere establecer una oficina comercial en Panamá’

El diputado Betserai Richards afirmó que a Taiwán le interesa establecer una oficina comercial en Panamá, según publicó en sus redes sociales durante la visita no oficial que realizan ocho diputados panameños al territorio asiático. Su comentario surge en medio de la polémica diplomática generada tras conocerse el viaje.

Richards señaló que, en una reunión de trabajo, Susan Hu, de la Administración de Comercio Internacional del Ministerio de Economía de Taiwán, indicó que al país asiático “le gustaría poder establecer una oficina comercial que permita exportar hacia Taiwán más productos y generar oportunidades de desarrollo para Panamá”. El diputado aseguró que un “alto porcentaje” de productos panameños como el camarón y el café tienen como destino ese mercado.

El parlamentario alegó que la ausencia de una oficina comercial obliga a muchos empresarios panameños a viajar a Colombia para poder concretar sus exportaciones. Sin embargo, reconoció que “no corresponde a un grupo de diputados efectuar estas gestiones” y que es la Cancillería de la República la institución llamada a evaluarlas. Richards también llamó a “avanzar hacia lazos con países democráticos como Taiwán”.