Betserai Richards: ‘Taiwán quiere establecer una oficina comercial en Panamá’

Por otra parte, el <b>21 de noviembre</b>, el viceministro de Relaciones Exteriores, <b>Carlos Hoyos</b>, afirmó a este medio que la posibilidad de abrir una oficina comercial en Taiwán está <b><a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/panama-descarta-apertura-de-oficina-comercial-de-taiwan-afirma-vicecanciller-hoyos-KH17763449">'descartada'</a></b>. Aseguró que el Gobierno no está considerando esa opción porque se encuentra <b>'muy enfocado en lo que tenemos andando ahora mismo'</b> y recordó que Panamá rompió relaciones diplomáticas con Taiwán en <b>2017</b>, cuando pasó a reconocer a la <b>República Popular China</b>.El <b>20 de noviembre</b>, el presidente <b>José Raúl Mulino</b> cuestionó la visita de los diputados y advirtió posibles repercusiones en la relación bilateral con China. Afirmó que <a href="https://www.laestrella.com.pa/panama/politica/mulino-senala-a-washington-de-auspiciar-viaje-de-diputados-a-taiwan-DD17726353"><b>'mi gobierno no avala ese viaje bajo ninguna circunstancia'</b>, </a>señalando que <b>'las consecuencias pueden ser complejas'</b> y calificó como falso que los legisladores puedan viajar a <b>'hablar de inversiones y de proyectos'</b>.