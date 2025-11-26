Naviferias del IMA: Este es el calendario venta de jamón ‘picnic’

<b>Bocas del Toro:</b><b>10 al 12 de diciembre:</b> Chiriquí Grande, Almirante y Changuinola.<b>16 de diciembre:</b> Guabito e Isla Colón.<b>Panamá Oeste:</b><b>12 de diciembre:</b> San Carlos.<b>15 de diciembre:</b> Chame.<b>16 de diciembre:</b> Capira y Capira Rural – El Límite.<b>17 de diciembre:</b> La Chorrera y Chorrera Rural – Los Díaz.<b>18 de diciembre:</b> Arraiján, Hato Montaña y Veracruz.<b>Comarcas Indígenas</b><b>Ngäbe-Buglé: </b>Soloy, Sabanitas, Hato July (18 dic.), Chichica, Nurum (19 dic.), Pueblo Nuevo, Kankintú (23 dic.) y Kusapin (24 dic.).<b>Naso Tjër Di: </b>18 de diciembre.<b>Emberá-Wounaan: </b>Lajas Blancas (23 de diciembre).<b>Madungandí: </b>Santa Catalina (24 de diciembre).<b>Wargandí: </b>Por definirse (16 de diciembre).<b>Guna Yala:</b>Por definirse (16 de diciembre).<b>Majé Emberá Druá:</b>Por definirse (16 de diciembre).