Naviferias del IMA: Este es el calendario venta de jamón ‘picnic’

El IMA comenzará las Naviferias el 2 de diciembre, ofreciendo el tradicional jamón picnic a 15 dólares.
Emiliana Tuñón
  • 26/11/2025 13:41
Las Naviferias regresan este 2 de diciembre con la venta del jamón picnic a precio accesible y una amplia agenda de actividades en todo el territorio nacional.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) se encuentra preparando las bolsas que serán distribuidas en las tradicionales Naviferias, que iniciarán a nivel nacional el 2 de diciembre, e incluirán la venta del conocido jamón picnic a un costo de 15.00 dólares.

Las bolsas que se ofrecerán en las ventas de diciembre, se incluirán 10 libras de arroz, 1 libra de azúcar, 1 lata de guandú, sal y pícnic con hueso.

Calendario de las Naviferias del IMA 2025

A continuación, se detalla la programación oficial por provincia y comarca:

Chiriquí:

Desde el 2 al 4 de diciembre: Bugaba, Barú, Renacimiento, Boquete, Dolega, Gualaca, Alanje, Boquerón y Tierras Altas.

Desde el 5 de diciembre: San Félix, Remedios, Tolé y San Lorenzo.

Desde el 9 de diciembre: David.

Los Santos:

Desde el 2 de diciembre: La Villa de Los Santos, Macaracas, Guararé, Las Tablas, Pedasí, Pocrí y Tonosí.

Herrera:

Desde el 2 de diciembre: Chitré Cabecera, Monagrillo y La Arena.

Desde el 3 y 4 de diciembre: Santa María, El Rincón, Los Canelos, El Limón de Santa María, Parita, Cabuya, Divisa, Ocú Cabecera, Los Llanos de Ocú, Las Minas, Chepo, Los Pozos, La Pitaloza y Pesé Cabecera.

Panamá y el distrito de Chepo:

3 y 4 de diciembre: Chepo (La Unión Santeña, Tortí y Chepo Centro).

5 de diciembre: Chimán (Pasiga).

15 de diciembre: Chilibre y Alcalde Díaz.

16 de diciembre: Juan Díaz – Frigo (San Antonio) y Juan Díaz.

17 de diciembre: Mateo Iturralde y Pan de Azúcar.

18 de diciembre: Pacora y Tocumen.

19 de diciembre: Gobernación de Panamá.

Coclé:

A partir del 5 de diciembre: Loma del Naranjo, Antón, El Valle, Río Hato, Aguadulce, Penonomé, Natá, Olá, La Pintada, Jaguito y El Roble.

Veraguas:

El 9 de diciembre: Calobre, San Francisco, Santa Fe, La Mesa, Cañazas, La Palma, Los Ruices, Río de Jesús y Soná.

El 11 de diciembre: Atalaya, Santiago y Omar Torrijos.

Mientras que el 12 de diciembre: Montijo, Isla Gobernadora, Llano Cativá – Mariato y Quebro.

Colón:

10 al 12 de diciembre: Barrio Sur, San Juan, Buena Vista, Cativá, Puerto Pilón, Escobal, Chagres y Miguel de la Borda.

15 y 16 de diciembre: Nombre de Dios, Palenque Cabecera, María Chiquita y Portobelo..

Darién:

10 de diciembre: Yaviza, Metetí y Santa Fe.

11 de diciembre: La Palma y Real de Santa María.

12 de diciembre: Jaqué y Garachiné.

Bocas del Toro:

10 al 12 de diciembre: Chiriquí Grande, Almirante y Changuinola.

16 de diciembre: Guabito e Isla Colón.

Panamá Oeste:

12 de diciembre: San Carlos.

15 de diciembre: Chame.

16 de diciembre: Capira y Capira Rural – El Límite.

17 de diciembre: La Chorrera y Chorrera Rural – Los Díaz.

18 de diciembre: Arraiján, Hato Montaña y Veracruz.

Comarcas Indígenas

Ngäbe-Buglé: Soloy, Sabanitas, Hato July (18 dic.), Chichica, Nurum (19 dic.), Pueblo Nuevo, Kankintú (23 dic.) y Kusapin (24 dic.).

Naso Tjër Di: 18 de diciembre.

Emberá-Wounaan: Lajas Blancas (23 de diciembre).

Madungandí: Santa Catalina (24 de diciembre).

Wargandí: Por definirse (16 de diciembre).

Guna Yala:Por definirse (16 de diciembre).

Majé Emberá Druá:Por definirse (16 de diciembre).

