Dónde comprar más barato: Acodeco compara precios de jamones, pavos y carnes en Bella Vista y San Miguelito

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) divulgó un nuevo monitoreo de precios realizado en supermercados de Bella Vista y San Miguelito, que refleja marcadas variaciones en productos clave para las cenas de Acción de Gracias, Día de la Madre, Navidad y Año Nuevo.

El informe abarca más de 40 referencias entre jamones picnic, jamón nacional, pavos importados, chuleta fresca y ahumada, pernil y pollo nacional. Los resultados muestran rangos de precios que permiten a las familias planificar sus compras según su presupuesto y preferencias de marca.

En el caso del jamón tipo picnic, uno de los más buscados para cenas navideñas, las opciones económicas van desde $6.25 por kilo en la marca American Star hasta $7.49 en Deli Grecia. Los precios pueden superar los $10 según la marca y la cadena, mientras productos especiales como el jamón bolita de Rimith alcanzan los $13.75 la unidad.

Las chuletas frescas y ahumadas continúan mostrando diferencias considerables: desde $5.49 por kilo en El Machetazo y Super 99 hasta $12.50 en presentaciones prémium. El pernil, otro protagonista de diciembre, mantiene precios relativamente estables entre $6.06 y $10.10.

En pavos importados, las familias encontrarán una amplia gama, desde $3.99 por kilo en marcas naturales como Prestage hasta los $6.80 por kilo en Butterball. En pollo nacional, el precio se mantiene como la alternativa más accesible, con el kilo entre $3.17 y $3.23.

Acodeco reiteró que estos monitoreos buscan orientar al consumidor antes de las compras de fin de año, promoviendo decisiones informadas y mayor transparencia del mercado.