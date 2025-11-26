Dónde comprar más barato: Acodeco compara precios de jamones, pavos y carnes en Bella Vista y San Miguelito

La <b><a href="/tag/-/meta/acodeco-autoridad-de-proteccion-al-consumidor-y-defensa-de-la-competencia">Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco)</a></b> divulgó un nuevo monitoreo de precios realizado en supermercados de Bella Vista y San Miguelito, que refleja <b>marcadas variaciones en productos</b> clave para las cenas de <b>Acción de Gracias, Día de la Madre, Navidad y Año Nuevo</b>.El informe abarca más de 40 referencias entre <b>jamones picnic, jamón nacional, pavos importados, chuleta fresca y ahumada, pernil y pollo nacional</b>. Los resultados muestran rangos de precios que permiten a las familias planificar sus compras según su presupuesto y preferencias de marca.En el caso del <b>jamón tipo picnic</b>, uno de los más buscados para cenas navideñas, las opciones económicas van desde <b>$6.25 </b>por kilo en la marca American Star hasta <b>$7.49</b> en Deli Grecia. Los precios pueden superar los <b>$10 </b>según la marca y la cadena, mientras productos especiales como el jamón bolita de Rimith alcanzan los <b>$13.75</b> la unidad.Las chuletas frescas y ahumadas continúan mostrando diferencias considerables: desde <b>$5.49</b> por kilo en El Machetazo y Super 99 hasta <b>$12.50</b> en presentaciones prémium. El pernil, otro protagonista de diciembre, mantiene precios relativamente estables entre <b>$6.06</b> y <b>$10.10</b>.En pavos importados, las familias encontrarán una amplia gama, desde <b>$3.99</b> por kilo en marcas naturales como Prestage hasta los $6.80 por kilo en Butterball. En pollo nacional, el precio se mantiene como la alternativa más accesible, con el kilo entre <b>$3.17</b> y <b>$3.23</b>.Acodeco reiteró que estos monitoreos buscan orientar al consumidor antes de las compras de fin de año, promoviendo decisiones informadas y mayor transparencia del mercado.