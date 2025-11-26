Nuevos precios de gasolina y diésel en Panamá: así quedaron los costos desde el 28 de noviembre

La Secretaría Nacional de Energía informó que, desde este viernes 28 de noviembre hasta este jueves 11 de diciembre de 2025, regirán nuevos precios máximos de venta al consumidor para los combustibles líquidos, establecidos en centavos por litro.

Los ajustes, que se aplican cada 14 días conforme a las cotizaciones internacionales de los productos terminados en la costa del Golfo de Estados Unidos, reflejan un leve incremento en los precios por litro:

Gasolina de 95 octanos: Aumento de 0.08 centésimos

Gasolina de 91 octanos: Disminuye 0.08 centésimos

Diésel: Aumento de 0.07centésimos

Durante el periodo evaluado, las cotizaciones internacionales mostraron un leve aumento en la gasolina de 95 octanos y en el diésel, mientras que la gasolina de 91 octanos registró una ligera reducción.