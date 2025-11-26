Nuevos precios de gasolina y diésel en Panamá: así quedaron los costos desde el 28 de noviembre

La <b><a href="/tag/-/meta/sne-secretaria-nacional-de-energia">Secretaría Nacional de Energía</a></b> informó que, desde este <b>viernes 28 de noviembre</b> hasta este <b>jueves 11 de diciembre de 2025</b>, regirán nuevos precios máximos de venta al consumidor para los combustibles líquidos, establecidos en centavos por litro.Los ajustes, que se aplican cada 14 días conforme a las cotizaciones internacionales de los productos terminados en la costa del Golfo de Estados Unidos, reflejan un leve incremento en los precios por litro:<i><b>Gasolina de 95 octanos:</b></i><i> Aumento de 0.08 centésimos</i><i><b>Gasolina de 91 octanos: </b></i><i>Disminuye 0.08 centésimos </i><i><b>Diésel:</b></i><i> Aumento de 0.07centésimos</i>Durante el periodo evaluado, las cotizaciones internacionales mostraron un leve aumento en la gasolina de 95 octanos y en el diésel, mientras que la gasolina de 91 octanos registró una ligera reducción.