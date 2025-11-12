  1. Inicio
Combustibles vuelven a subir desde este viernes 14 de noviembre en Panamá

La Secretaría Nacional de Energía informó el aumento de precios de combustible en Panamá.
Emiliana Tuñón
  • 12/11/2025 13:45
La Secretaría Nacional de Energía anunció los ajustes en el costo por litro de gasolina y diésel y estarán vigentes hasta 28 de noviembre.

A partir de este viernes 14 de noviembre, los precios de los combustibles en Panamá registrarán un nuevo aumento, según informó la Secretaría Nacional de Energía.

Los ajustes, que se aplican cada 14 días conforme a las cotizaciones internacionales de los productos terminados en la costa del Golfo de Estados Unidos, reflejan un leve incremento en los precios por litro:

Gasolina de 95 octanos: Aumento de 0.032 centésimos

Gasolina de 91 octanos: Aumento de 0.035 centésimos

Diésel: Aumento de 0.045 centésimos

Estos nuevos precios se mantendrán vigentes del 14 al 28 de noviembre de 2025, como parte del ajuste quincenal que realiza el Gobierno en función de la variación del mercado internacional de hidrocarburos.

