Conoce los nuevos precios de la gasolina a partir del viernes 19 de septiembre

La Secretaría Nacional de Energía anunció una reducción en los precios máximos de venta al consumidor de los combustibles líquidos, que regirá desde el viernes 19 de septiembre hasta el jueves 3 de octubre de 2025.

Los ajustes, que se aplican cada 14 días según las cotizaciones internacionales de los productos terminados en la costa del Golfo de los Estados Unidos, reflejan una leve disminución en los precios por litro:

- Gasolina de 95 octanos: baja de 93.5 a 92.2 centavos por litro

- Gasolina de 91 octanos: baja de 89.3 a 88.0 centavos por litro

- Diésel bajo en azufre: se mantiene a 83.0 centavos por litro

La Secretaría recordó que estos valores se calculan tomando como referencia el mercado proveedor principal del país y buscan reflejar de forma transparente las variaciones del mercado internacional.