‘Zootopia 2’, los detectives Nick y Judy regresan al cine

Tras obtener un Óscar en su primera entrega a Mejor Película de Animación en 2017, ‘Zootopia’ regresa a la pantalla grande de la mano de sus creadores y directores Jared Bush y Byron Howard. Esta vez, la detective Judy Hopps (Ginnifer Goodwin) y el criminal convertido en policía Nick Wilde (Jason Bateman) se enfrentan a la realidad de trabajar en equipo para hacer de Zootopia una ciudad más tranquila y a un descubrimiento que impactará sus vidas tanto como su comunidad.

Howard y Bush se destacan una vez más por traernos personajes entrañables, cargados de las mismas emociones que nosotros y que son capaces de enfrentar sus miedos y aprender de sus errores, dejando la piel por aquellos a quienes aman y dándose cuenta de su valentía en el camino.

Para Hopps, la vida con Nick como su compañero se encuentra rodeada de sorpresas y momentos de acción, sin embargo, para Nick, el dejarse llevar por la corriente de Judy resulta en una inundación de emociones que no es capaz de expresar fielmente, por lo que una comunicación distante y dos personalidades distintas crean un torbellino de situaciones que atraen la comedia y la realidad de crecer y descubrir quienes somos.

En medio de su primera semana como compañeros oficiales, y tras su éxito público en resolver casos, Judy y Nick creen que son el dúo dinámico perfecto, capaces de enfrentar cualquier problema; pero una emergencia en la ciudad destapa la realidad de lo que les preocupa, sus temores y sus propios obstáculos personales. Es entonces cuando conocemos a Gary De’Snake (Ke Huy Quan), una serpiente que conmociona a Zootopia tras un centenario sin reptiles en la ciudad.

Pronto Judy y Nick descubren que existe una comunidad reptiliana y acuática que se mantiene alejada de la ciudad principal y sus provincias tras un incidente letal, supuestamente a manos de una serpiente. Gary busca un diario especial para desmentir a su especie y poder llevar a su familia nuevamente a su hogar como parte de Zootopia, mientras que Judy y Nick tratan de escapar de enemigos peligrosos como la familia Lynxley.

La cinta destaca por seguir, en parte, los pasos de su antecesora: una paleta de colores vibrante y aclimatada a cada provincia, haciéndonos sentir que estamos entrando a las diferentes zonas y climas de la ciudad, vibrando junto a los animales y sus comunidades integradas. También sigue creciendo las personalidades de Judy y Nick, así como la de personajes secundarios como el Jefe Bogo (Idris Elba) y la adición de una nueva amiga castora, Nibbles Maplestick (Fortune Feimster).

Tras la aparición de Gary y la implicación de Judy y Nick como cómplices, será su misión desenmascarar los planes de la familia Lynxley y salvar a la familia de Gary, así como la historia de los reptiles en Zootopia. Cargada de emociones como la pérdida, la amistad, el perdón e incluso el orgullo que se crea como un espacio de distancia entre Judy y Nick. Toma todo de ellos ser honestos y abiertos entre sí para poder profundizar en su amistad y compañerismo y unir fuerzas para derrotar a la fuerza corrupta que busca desestabilizar Zootopia.

Bush y Howard logran crear un ambiente de unión y compasión aún más fuerte que en la primera, con escenas de acción bien coreografiadas, comedia en su punto y una habilidad sin comparación para mostrar el crecimiento interno de los personajes escena a escena sin tapujos para la audiencia.

Judy es una líder que aprende a soltar las cosas por las que no vale morir, y a atesorar aquello que le da sentido a su vida, y Nick es el corazón del equipo, que aprende a soltar el cinismo y abrazar una perspectiva de vida más comunitaria y a desprenderse del miedo de crecer solo. Sus interacciones con los demás personajes crean un espacio de comedia relajada, conversaciones profundas y superficiales que no dejan de darnos qué pensar en cada momento.

Hay momentos en los que el hilo parece entretejerse entre tantas historias, y una traición cambia el rumbo de las historias, pero el final feliz se mantiene, dándonos lo que es clásico de Disney: una historia que busca enseñar algo, sin dejar de lado el final feliz clásico. La justicia aparece y la sociedad una vez más supera sus diferencias para arraigarse en un momentáneo vínculo de amor y solidaridad al ritmo de las canciones de Shakira como Gazelle.