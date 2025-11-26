Asamblea autoriza fondos para mantenimiento de la Cinta Costera y caminos rurales

El paquete aprobado incluyó diez traslados, de los cuales dos se concentraron exclusivamente en trabajos para la Cinta Costera. <b>En total, más de $4.1 millones serán utilizados en labores de mantenimiento, recuperación de áreas verdes, reparación de infraestructura y conservación de vialidades en sus tres fases</b>.El traslado por $2,524,257, financiará la recuperación de áreas verdes e infraestructura en la Cinta Costera 1 y 2. A ello se suma el traslado, por $1,633,131, destinado a la fase 3.