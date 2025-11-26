Comisión de Presupuesto bloquea pagos a contratista con proyectos abandonados

El caso que encendió la mecha fue el del sistema pluvial del sector Limajo, en San Miguelito. De acuerdo con la intervención del MOP, la obra tiene un avance físico del 91% y un avance financiero del 68%. Samaniego cuestionó la disparidad: '¿Estamos pagando por debajo del avance o por encima?', preguntó. La respuesta del MOP fue: 'Estamos por debajo todavía'.La tensión aumentó cuando intervino e<b>l presidente de la comisión, Eduardo Vásquez,</b> diputado por el distrito de Capira, quien llevaba consigo una lista extensa de proyectos abandonados por Centro Equipos.Su intervención fue la más severa y directa de toda la sesión. 'Ya basta de que estas empresas continúen haciendo lo que les da la gana con los recursos de los panameños', sentenció.A partir de allí, Vásquez comenzó a enumerar una a una las obras inconclusas en su circuito, iniciadas desde hace años y sin avances visibles: la carretera Nueva Arenosa – La Florida, 'de la cual todavía no han terminado el puente en Mina – Vista Alegre'; el proyecto Caimito – Cañazas, donde 'tampoco se ha terminado el puente'; el cruce de Nuevo Paraíso; Sirilo Soto 2; Agua al Progreso; Agua Bajo – Bonito, que describió como un proyecto donde 'la tosca que usaron, con una lluvia, se convierte en lodo'; y los caminos de Santa Rosa – Bellavista y Santa Rosa – Pueblo Nuevo, donde aseguró que 'la tosca no es de calidad'. Agregó que dirigentes comunitarios le han enviado fotografías y denuncias recientes sobre el deterioro acelerado de los materiales utilizados. Añadió que en algunos puntos 'no existe una sola máquina trabajando', pese a que los contratos siguen activos.