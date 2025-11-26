Explosión en Torres de Montserrat, Pueblo Nuevo: un herido y más de 100 evacuados

Una explosión registrada la tarde de este miércoles 26 de noviembre en las Torres de Montserrat, ubicadas en el sector próximo al Colegio Comercial Panamá, dejó un herido y obligó a la evacuación de más de un centenar de residentes, según el Cuerpo de Bomberos de Panamá.

Caled Rodríguez, subdirector de la Dirección de Operaciones de Atención, Búsqueda y Rescate del Cuerpo de Bomberos, informó que la explosión se originó en el piso 21, donde resultó herido un hombre de entre 35 y 50 años, quien presentó quemaduras de segundo grado.

El afectado recibió atención inmediata por parte de paramédicos de una ambulancia del servicio prehospitalario del Cuerpo de Bomberos, siguiendo los protocolos establecidos para emergencias por explosiones.

Al lugar acudieron unidades de la Estación Ricardo Arango con varios vehículos operativos.

La Policía Nacional aseguró el perímetro mientras el inspector de turno se trasladaba para iniciar las investigaciones que determinarán las causas precisas del incidente.

Como medida preventiva, los agentes ordenaron el desalojo total del edificio y procedieron al cierre de las llaves centrales del sistema de gas.

Durante la evacuación también fueron rescatadas cerca de 25 mascotas —entre perros y gatos— que fueron llevadas al punto de encuentro establecido a una distancia segura.